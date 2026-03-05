Oruç tutarken cilt bakımı nasıl yapılmalı? Uzman isim tek tek açıkladı

Dermatologlar, Ramazan’da doğru cilt bakım rutinlerinin uygulanmasının hem cilt sağlığını korumak hem de oruç süresince kendinizi iyi hissetmek açısından kritik olduğunu söylüyor. Peki, oruç tutarken cilt bakımı nasıl yapılmalı ve hangi adımlar özellikle önem taşıyor? İşte uzman isimlerden gelen öneriler…

ORUÇ TUTARKEN CİLT BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Cilt sağlığı için en önemli unsurlardan biri su ve nem dengesidir. Uzman dermatolog Dr. Ayşe Yılmaz, Ramazan’da gün boyunca susuz kalmanın ciltte kuruluk ve pul pul dökülme gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Sahur ve iftar arasında su tüketimi: Günde en az 1,5-2 litre su içmek, cildin nem dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Nemlendirici kullanımı: Hafif, su bazlı nemlendiriciler, cildi gün boyu korur ve elastikiyetini artırır.

TEMİZLİK VE PEELİNG: CİLDİNİZİ YENİLEYİN

Dermatolog Prof. Dr. Mehmet Kara, cildin gün boyunca biriken yağ, kir ve toksinlerden arındırılması için temizliğin önemine dikkat çekiyor. Ramazan’da oruç tutarken önerilen adımlar şunlar:

Nazik temizleyiciler kullanın: Cildi tahriş etmeyen, alkolsüz ürünler tercih edilmeli.

Haftada 1-2 kez peeling: Ölü hücrelerin atılması, cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Ancak uzmanlar, aşırı peeling ve sert ürün kullanımının cildi kurutabileceğini vurguluyor.

GÜNEŞ KORUMASI: ORUÇLA BİRLİKTE ÖNEM KAZANIYOR

Cilt sağlığı için yaz aylarında güneş koruyucu kullanımı kritik bir öneme sahip. Dermatolog Dr. Elif Demir, özellikle Ramazan ayında iftar sonrası dışarı çıkarken güneş kremi kullanımının altını çiziyor.

SPF 30 veya üzeri koruma faktörüne sahip ürünler tercih edilmeli.

Güneş kremi, nemlendirici üzerine uygulanabilir.

Bu sayede cilt hem nemli kalır hem de UV ışınlarının zararlı etkilerinden korunur.

BESLENME VE TAKVİYELER: CİLT İÇTEN BESLENİR

Oruç süresince cildin sadece dışarıdan değil içten de beslenmesi gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selin Aksoy, Ramazan’da cilt sağlığını desteklemek için şu önerileri paylaşıyor:

Antioksidan açısından zengin gıdalar: Meyve ve sebzeler, cildi serbest radikallere karşı korur.

Omega-3 ve sağlıklı yağlar: Balık, ceviz ve zeytinyağı cildin elastikiyetini artırır.

Yeterli protein alımı: Süt, yoğurt, yumurta gibi protein kaynakları cilt onarımını destekler.

SONUÇ: DÜZENLİ BAKIM, SAĞLIKLI CİLT

Ramazan boyunca cilt sağlığını korumak için düzenli bakım, doğru beslenme ve yeterli su tüketimi bir bütün olarak düşünülmeli. Uzmanlar, sahur ve iftar arasında cilt bakım rutinlerini aksatmamanın, cildin nemini korumak ve canlılığını sürdürmek için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Oruç tutarken cilt sağlığını ihmal etmeyenler, hem Ramazan’ı daha rahat geçiriyor hem de uzun vadede sağlıklı ve parlak bir cilde sahip oluyor. Bu nedenle dermatologlar ve beslenme uzmanları, doğru bakım ve beslenme alışkanlıklarının Ramazan boyunca düzenli uygulanmasını tavsiye ediyor.