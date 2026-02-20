Menü Kapat
Sadakataşı’ndan Gazze’de kardeşlik iftarı

Ramazan ayına buruk şekilde giren Gazze halkına, Sadakataşı Derneği Ramazan yardımı ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek Batı Gazze’de bulunan El-Masri mülteci kampında binlerce kişiyle iftar sofralarında buluştu.

Sadakataşı’ndan Gazze’de kardeşlik iftarı
, çalışmaları kapsamında kurmuş olduğu sofralarında Filistinli aileler ile bir araya geldi. İftar programına katılamayan ailelere ise dernek tarafından yemek kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

İsrail’in 7 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Gazze halkı tarihin en büyük insanlık dramlarından birisini yaşıyor. Sadakataşı Derneği bölgeye, saldırıların ilk gününden itibaren yardım ulaştırmayı devam ediyor. Dernek bölgede Ramazan çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Sadakataşı’ndan Gazze’de kardeşlik iftarı

5 BİN KİŞİYE İFTAR

Batı Gazze’de gerçekleştirilen iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahilerin ve ezgilerin okunduğu iftar organizasyonunda bin kişi oruçlarını açtı. Sadakataşı’nın gönüllü ekipleri iftar programına katılamayan 4 bin kişiye ise iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

GAZZE İFTARLARI RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Gazze’nin Han Yunus, Refah, Tel Elsultan ve Deyir Elbalah kentlerinde Sadakataşı gönüllü ekipleri tarafından her gün binlerce kişiye iftar yemeği ikram edilecek.

Sadakataşı’ndan Gazze’de kardeşlik iftarı

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada ‘‘Bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla Ramazan ayı boyunca bölgede iftar sofraları kuracağız. Ekiplerimiz Gazze halkına düzenli olarak kumanya, zekât, fitre ve bayramlık dağıtacak. Kardeş Gazze halkına Ramazan yardımlarımız kesintisiz olarak sürecek.’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze Ramazan yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililerle görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.

