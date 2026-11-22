ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Geraldine Levano, 2022 yılında oğluna hamileyken şiddetli asit reflüsü yaşamaya başladı. Üst karın bölgesindeki yakıcı ağrıyı gebeliğin doğal bir parçası zanneden Levano, ağrılar dayanılmaz hale geldiğinde yalnızca eşinin karnını fiziksel olarak yukarı kaldırıp baskıyı azaltmasıyla rahatlayabiliyordu.

Daily Mail'in haberine göre, hamileliği boyunca yaklaşık 23 kilogram kaybeden Levano, şikayetleri nedeniyle 4 kez acil servise başvurdu. Her başvuruda doktorların bebeğe odaklandığını aktaran Levano, "Bana gebeliğe bağlı asit reflüsü veya mide yanması olabileceği söylendi. Yaşadığım her belirti hamileliğe bağlandı, ciddiye alınmadığımı hissettim" ifadelerini kullandı.

DOĞUMDAN 2 HAFTA SONRA GERÇEK TEŞHİS KONDU

Nisan 2022'de doğum yapmasının üzerinden henüz 2 hafta geçmişken karnının sol üst tarafında bir kitle fark eden Levano, kısa süre sonra ultrasona girdi. Tarama sırasında dayanılmaz bir ağrı yaşayan genç anne, "Kaburgamın altında, karnımın sol üst kısmında derimin üzerinden kitleyi fiziksel olarak hissedebiliyordunuz" dedi.

Ultrason sonucunda karnında "greyfurt büyüklüğünde" bir tümör olduğu ortaya çıktı. Lohusalık döneminde mide ve pankreasına yayılan 3. evre kolon kanseri teşhisi alan Levano, "Her şeyden çok şoktaydım. Pek çok duyguyu bir arada yaşadım ve 'Neden ben?' diye düşündüm" diye konuştu.

Gebelik sürecindeki görüntülemelerde tümörün bebeğin arkasında gizlendiğine inandığını belirten Levano, en büyük endişesinin yeni doğan bebeğine herhangi bir şey geçmemesi olduğunu vurguladı. İki çocuğunun büyüdüğünü görmek için yaşamak istediğini söyleyen Levano, gebelik boyunca aynı belirtilerden şikayetçi olmasına rağmen hamile olduğu için şikayetlerin o dönemde mantıklı göründüğünü aktardı.

Teşhisin hemen ardından ameliyata alınan Levano’nun kolon, mide ve pankreasının bir bölümü alındı. Ameliyattan karın bölgesinden dışkı çıkışını sağlayan kolostomi torbası ve ertesi hafta kemoterapiye başlamak üzere takılan port ile çıkan Levano, 6 ay boyunca nöropati, mide bulantısı ve aşırı halsizliğe yol açan ağır bir tedavi gördü.

Böbrek üstü bezlerinin kortizol gibi temel hormonları yeterince üretememesiyle ortaya çıkan nadir bir rahatsızlık olan adrenal yetmezlik nedeniyle organlarının iflas etme riskine karşı steroid tedavisine de başlatılan Levano, iki çocuğunun bakımında eşinden, ebeveynlerinden ve kız kardeşinden büyük destek aldı.

Levano, "Yeni doğan bebeğimin pek çok ilkini kaçırmış gibi hissettiğim için çok zordu" dedi.

İmmünoterapi sürecinin ardından Aralık 2022'de kolostomi torbasından kurtulan Levano, Ağustos 2023'te kanser tedavisini tamamlayarak iyileşme zilini çaldı. Ancak yapılan genetik testler, genç kadında kalıtsal Lynch sendromu bulunduğunu ortaya çıkardı.

MLH1, MSH2, MSH6 veya PMS2 genlerindeki mutasyondan kaynaklanan Lynch sendromu; kolorektal, pankreas, rahim, yumurtalık, mide, cilt, safra yolu ve prostat kanseri riskini artırıyor. Uzmanlar, bu gene bağlı olarak Lynch sendromlu bireylerin kolorektal kansere yakalanma olasılığının 6 ila 16 kat daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.