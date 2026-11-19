Eklem ağrılarım hayatımı zorlaştırıyor diyorsanız evde doğal malzemeler ile hazırlayacağınız karışım, ağrılarınızı hafiftelebilir. Sadece 2 malzeme kullanarak 10 dakikada hazırlayacağınız eklem ağrısı kürünü kullananların yorumları da oldukça olumlu.

EKLEM AĞRISI KÜRÜ: SADECE 2 MALZEME

Eklem ağrılarını evde doğal yollarla hafifletmek için yapılan kür tarifinin malzemeleri:

2 adet limonun kabuğu

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

Temiz, kapaklı cam kavanoz

Eklem ağrısı kürü nasıl yapılır?

Öncelikle limonları iyice yıkayın ve kabuklarını ince ince soyun. Kabukları cam kavanoza koyduktan sonra zeytinyağını ekleyin. Kapağı kapattıktan sonra karanlık ve serin mekanda bir süre bekletin.

LİMON ZEYTİNYAĞI EKLEM AĞRISI KÜRÜ NASIL UYGULANIR?

Hazırladığınız karışımı ağrıyan bölgelerde uygulayınız. Hafif masaj yaparak uyguladığınızda ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Limon ve zeytinyağının yer aldığı karışımı haftada 2 kez olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

EKLEM AĞRISINA LİMON ZEYTİNYAĞI İYİ GELİR Mİ?

Limon kabuğunda bulunan bileşenler ağrıların dinmesine yardım eder. Antioksidan ve antiinflamatuvar bileşenler içermesinden kaynaklı ağrılı diz sorunlarını hafifletir. Zeytinyağında bulunan oleokantal bileşeni ise cildin yumuşamasına yardımcı olur. İki malzemenin karışımı ise eklemlerin yumuşaması için faydalıdır.