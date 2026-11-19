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İstanbul
Eklem ağrılarım hayatımı zorlaştırıyor diyorsanız evde doğal malzemeler ile hazırlayacağınız karışım, ağrılarınızı hafiftelebilir. Sadece 2 malzeme kullanarak 10 dakikada hazırlayacağınız eklem ağrısı kürünü kullananların yorumları da oldukça olumlu.
Eklem ağrılarını evde doğal yollarla hafifletmek için yapılan kür tarifinin malzemeleri:
Eklem ağrısı kürü nasıl yapılır?
Öncelikle limonları iyice yıkayın ve kabuklarını ince ince soyun. Kabukları cam kavanoza koyduktan sonra zeytinyağını ekleyin. Kapağı kapattıktan sonra karanlık ve serin mekanda bir süre bekletin.
Hazırladığınız karışımı ağrıyan bölgelerde uygulayınız. Hafif masaj yaparak uyguladığınızda ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Limon ve zeytinyağının yer aldığı karışımı haftada 2 kez olacak şekilde uygulayabilirsiniz.
Limon kabuğunda bulunan bileşenler ağrıların dinmesine yardım eder. Antioksidan ve antiinflamatuvar bileşenler içermesinden kaynaklı ağrılı diz sorunlarını hafifletir. Zeytinyağında bulunan oleokantal bileşeni ise cildin yumuşamasına yardımcı olur. İki malzemenin karışımı ise eklemlerin yumuşaması için faydalıdır.