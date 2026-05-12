Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kireçlenmeye karşı tarihi buluş: Tek bir iğneyle eklem hasarını tamamen siliyor!

Colorado Boulder Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırma ekibi, geliştirdikleri yeni enjekte edilebilir tedavi yöntemiyle eklem hasarlarını haftalar içinde tamamen onarmayı hedefliyor.

Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 13:55

Dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren kireçlenme (osteoartrit) hastalığı için kalıcı bir çözüm kapıda gibi görünüyor. Colorado Boulder Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri deneysel enjeksiyon tedavisinin eklem hasarını sadece birkaç hafta içinde geriye döndürebileceğini açıkladı.

Colorado Boulder Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen deneysel enjeksiyon tedavisi, kireçlenme (osteoartrit) hastalığının eklem hasarını birkaç hafta içinde geri döndürebilme potansiyeli taşıyor.
Osteoartrit, dünya genelinde 240 milyonu aşkın insanı etkileyen ve eklem kıkırdağının bozulmasıyla karakterize edilen bir rahatsızlıktır.
Mevcut tedaviler genellikle ağrı yönetimi veya eklem protezi ameliyatı seçeneklerini sunarken, bu yeni tedavi pahalı ameliyatlara güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Colorado Boulder Üniversitesi ekibi, bu çalışma için ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı ARPA-H'den 33,5 milyon dolarlık hibe aldı.
Araştırmacılar, FDA onaylı bir ilacı yeniden uyarlayan veya protein karışımı enjekte eden iki paralel yöntem üzerinde çalışıyor.
Hayvan deneylerinde, enjeksiyon uygulanan eklemlerin 4-8 hafta içinde sağlıklı durumuna geri döndüğü ve kusursuz bir onarım gözlemlendiği belirtildi.
Tedavinin ticarileşmesi için kurulan Renovare Therapeutics şirketi ile klinik denemelerin 18 ay içinde başlaması öngörülüyor.
Osteoartrit, tedavisiz neredeyse imkansız bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor. Küresel çapta 240 milyonu aşkın insanı etkilediği tahmin ediliyor. Yaşlanan nüfus ve artan obezite oranlarıyla daha da yaygınlaşması bekleniyor. Eklem kıkırdağının bozulmasıyla karakterize edilen rahatsızlık, kronik ağrılara, hareket kısıtlılığına ve yaşam standartlarında ciddi düşüşe yol açıyor.

PAHALI AMELİYATLARA GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF OLACAK

Mevcut durumda hastaların önünde ağrı yönetimi veya eklem protezi ameliyatı dışında pek fazla seçenek bulunmuyor. Colorado Anschutz Üniversitesi Ortopedi Bölümü Başkanı Profesör Evalina Burger, CU Boulder Today'e verdiği demeçte şu sözleri kullandı:

"Şu anda birçok hasta için seçenekler ya çok büyük ve pahalı bir ameliyat ya da hiçbir şey yapmamaktan ibaret. İkisinin arasında pek bir alternatif yok. İşte bu yüzden ARPA-H programı çok önemli."

ARAŞTIRMA EKİBİNE 33,5 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Çalışmanın arkasındaki Colorado Boulder Üniversitesi ekibi, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı Sağlık için Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA-H) altındaki Osteoartritte Doku Rejenerasyonu için Yeni İnovasyonlar programından 33,5 milyon dolarlık hibe almaya hak kazandı.

Projenin Baş Araştırmacısı ve Colorado Boulder Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Profesörü Stephanie Bryant, yaşanan gelişmeden duyduğu heyecanı şu ifadelerle aktarıyor:

"ARPA-H'nin ilk programında yer almak ve ikinci aşamaya geçen ilk ekiplerden biri olmak son derece heyecan verici. Amacımız sadece ağrıyı tedavi etmek ve ilerlemeyi durdurmak değil, hastalığı tamamen ortadan kaldırmak."

TEDAVİDE İKİ FARKLI PARALEL YAKLAŞIM İZLENİYOR

Colorado ekibi, belirledikleri hedefe ulaşmak amacıyla iki paralel yöntem üzerinde çalışıyor. İlkinde, halihazırda FDA onaylı bir ilaç osteoartrit tedavisi için yeniden uyarlanıyor. Bu etken madde, Bryant ve meslektaşları tarafından geliştirilen patentli bir parçacık enjeksiyon sistemi aracılığıyla ekleme iletiliyor ve aylar boyunca aralıklı olarak salınım yapabiliyor.

İkinci yöntem ise ciddi kıkırdak veya kemik hasarı olan hastaları hedef alıyor. Artroskopik olarak enjekte edilebilen ve uygulandığı yerde sertleşen özel tasarlanmış protein karışımı, vücudun kendi öncü hücrelerini hasarlı bölgeyi onarmak üzere harekete geçiriyor.

HAYVAN DENEYLERİNDE KUSURSUZ ONARIM SAĞLANDI

Hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde, enjeksiyon uygulanan eklemlerin 4-8 hafta içinde sağlıklı durumuna geri döndüğü tespit edildi. Kemik veya kıkırdaktaki delikleri onarmak için yapılan testlerde ise Bryant'ın deyimiyle kusursuz bir tam yenilenme ve onarım süreci gözlemlendi.

Araştırma ekibi, elde edilen bulguları hakemli bir dergide yayınlamayı planlıyor.

KLİNİK DENEMELER 18 AY İÇİNDE BAŞLAYABİLİR

Araştırmacılar, tedavinin ticarileşme sürecini hızlandırmak amacıyla Renovare Therapeutics adında şirket kurdu. İlerleyen dönemdeki çalışmaların planlandığı gibi gitmesi halinde Bryant, klinik denemelerin 18 ay içinde başlayabileceğini öngörüyor.

