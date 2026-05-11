Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Vücuttaki ağrılar ne zaman tehlikeli olur? ‘Nasıl olsa geçer’ demeyin

Gün içinde hissedilen sırt, boyun, diz ya da kas ağrıları çoğu zaman yorgunluk ya da basit zorlanmalarla ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bazı ağrılar, vücudun göz ardı edilmemesi gereken önemli sinyalleri arasında yer alıyor. Özellikle uzun süren, hareket kabiliyetini kısıtlayan ya da gece uykudan uyandıran ağrılar ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.

Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan sırt, boyun, diz ve kas ağrıları çoğu zaman yorgunluk ya da basit bir zorlanma olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, bazı ağrıların vücudun verdiği önemli uyarılar arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Özellikle uzun süre devam eden, hareket etmeyi zorlaştıran ya da gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli hissedilen ağrılar, ciddi sağlık problemlerinin ilk işareti görülebilir. Konuyla ilgili merak edilenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu anlattı.

Uzmanlar, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan sırt, boyun, diz ve kas ağrılarının basit yorgunluk veya zorlanma olarak görülse de, bazı durumlarda önemli sağlık problemlerinin ilk işareti olabileceğine dikkat çekiyor.
Uzun süre devam eden, hareketi zorlaştıran veya uykudan uyandıran şiddetli ağrılar ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.
Toplumda uzun süren ağrıları ertelemek yaygın bir hatadır; bu ağrılar kireçlenme, tendon yaralanması, eklem hasarı veya sinir sıkışması gibi rahatsızlıkların ilk belirtisi olabilir.
Özellikle günlük yaşamı zorlaştıran yürüme güçlüğü, merdiven çıkamama, oturup kalkarken ağrı gibi durumlar geçici olarak değerlendirilmemelidir.
Gece uykudan uyandıran, zamanla şiddetlenen, eklem hareketlerinde kısıtlılık, kol veya bacağı kullanırken zorlanma gibi belirtiler önemsenmelidir.
Düşme, çarpma veya burkulma sonrası geçmeyen ağrılar, kırık veya ciddi yumuşak doku yaralanması olasılığı nedeniyle uzman değerlendirmesi gerektirir.
Ağrıya güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, eklem çevresinde şişlik, kızarıklık veya ısı artışı eşlik ediyorsa dikkatli olunmalıdır.
VÜCUTTAKİ AĞRILAR NE ZAMAN TEHLİKELİ OLUR?

Uzmanlara göre toplumda en sık yapılan hatalardan biri, uzun süre devam eden ağrıları “nasıl olsa geçer” diyerek ertelemek. Oysa hafif gibi görünen bir yakınma; kireçlenme, tendon yaralanması, eklem hasarı ya da sinir sıkışması gibi önemli rahatsızlıkların ilk belirtisi olabiliyor.

Özellikle günlük yaşamı zorlaştırmaya başlayan ağrılar dikkate alınmalı. Yürümede zorlanma, merdiven çıkamama, oturup kalkarken ağrı hissetme ya da kolu rahat hareket ettirememe gibi durumlar “geçici ağrı” olarak değerlendirilmemeli.

GECE UYANDIRAN AĞRILAR ALARM VERİYOR

İstirahatle azalan ve birkaç gün içinde geçen hafif kas ağrıları çoğu zaman ciddi bir tablo oluşturmasa da giderek artan ve dinlenmeye rağmen devam eden ağrılar için aynı durum geçerli değil.

Uzmanlar özellikle şu belirtilerin önemsenmesi gerektiğini belirtiyor:

Gece uykudan uyandıran ağrılar
Zamanla şiddetlenen ağrılar
Eklem hareketlerinde kısıtlılık
Kol veya bacağı kullanırken zorlanma
Eğilip doğrulurken güçlük yaşanması

Bu belirtiler eklem, tendon ya da sinir kaynaklı sorunlara işaret edebiliyor.

“KIRIK OLSA DURAMAZSIN” ALGISI YANLIŞ

Toplumda sıkça kullanılan “Kırık olsa yürüyemezsin” ya da “Bu sadece ezilmedir” söylemlerinin büyük bir yanılgı olduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle düşme, çarpma, burkulma ve spor yaralanmalarından sonra geçmeyen ağrılar mutlaka uzman değerlendirmesi gerektiriyor.

Bazı kırıklar ya da ciddi yumuşak doku yaralanmaları, kişi hareket edebildiği için fark edilmeyebiliyor. Bu durum ise tedavinin gecikmesine ve kalıcı hasarlara yol açabiliyor.

AĞRIYA GÜÇSÜZLÜK VE UYUŞMA EŞLİK EDİYORSA DİKKAT

Kol veya bacakta hissedilen ağrıya güç kaybı eşlik ediyorsa kas ya da tendon yaralanmaları gündeme gelebiliyor. Bunun yanında uyuşma ve karıncalanma hissi, sinirlerin de etkilenmiş olabileceğini gösteriyor. Eklem çevresinde şişlik, kızarıklık veya ısı artışı görülmesi ise iltihabi ya da travmatik bir sürecin habercisi olabiliyor.

AĞRIYI SÜREKLİ İLAÇLA BASTIRMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Uzmanlar bilinçsiz ağrı kesici kullanımının da önemli bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Sürekli ilaç kullanarak ağrıyı baskılamak, altta yatan sorunu ortadan kaldırmıyor; aksine teşhis sürecini geciktirebiliyor.

Aynı şekilde internetten görülen rastgele egzersizler, bilinçsiz masaj uygulamaları ya da kulaktan dolma yöntemler de bazı durumlarda şikâyetleri daha da artırabiliyor.

ŞİŞLİK VE UZUN SÜREN AĞRILAR İHMAL EDİLMEMELİ

Özellikle haftalarca geçmeyen ağrılar ve ağrılı bölgede ele gelen şişlikler mutlaka uzman kontrolü gerektiriyor. Çünkü ağrının şiddeti her zaman hastalığın boyutunu göstermeyebiliyor. Bazı kişiler ciddi rahatsızlıkları hafif hissederken, bazıları küçük sorunları daha yoğun yaşayabiliyor.

Bu nedenle uzmanlara göre önemli olan yalnızca ağrının şiddeti değil; ne kadar sürdüğü, günlük yaşamı ne ölçüde etkilediği ve hareket kaybına neden olup olmadığı.

