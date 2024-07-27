ABD'de Covid-19 sonrası şimdi de Listeria virüsü alarmı verildi! Tonlarca et çöpe atıldı

27 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 16:29

ABD Gıda Güvenliği ve Denetim dairesi (FSIS), tarafından tespit edilen Listeria bakterisi, nedeniyle tonlarca kırmızı et çöpe atıldı. Tıp dergisinde yer alan açıklamada şarküteri ürünlerinde bulunan listeria bakterisinin insana bulaştığında ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

ABD'DE COVİ-19 SONRASI ŞİMDİ DE LİSTERİA VİRÜSÜ ALARMI VERİLDİ!

13 eyalette görülen listeria bakterisi, alarmından sonra eyaletlerdeki sağlık kuruluşları harekete geçti. 34 hastada tespit edilen bakteri, 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Listeria virüsü genellikle toprak ve sularda bulunur. Bakteriler hayvanlara toprak ya da su yoluyla geçer. Özellikle memeli hayvanlarda süte de geçen listeria virüsü tam bir parazittir.

2024 yılında 28 türü tespit edilen bu bakteri insana bulaştığında bağırsakları ve mideyi tüketir.

Ancak en tehlikeli yanı menenjit, septisemi, konjuktivit, deri ve mukoza lokalizasyonları ve kan tablosunda monositoza neden olmasıdır.

LİSTERİA BAKTERİSİNİN BELİRTİLERİ

Listeria bakterisinin belirtileri ise; kas ve baş ağrısıyla başlıyor. Ardından akıl sağlığında kayıp ve ishal gibi sağlık sorunlarıyla devam ediyor.

Bağışıklık sistemi zayıf, bebek ve yaşlı kişilerin yanı sıra kronik hastalığı olanlarda bakteri yüzde 80 oranında ölüme neden olduğu tespit edildi.

Amerika bilim insanları geçtiğimiz hafta Covid-19 alarmı vermişti.

Hızla yayılan virüsün insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan bilim insanları Covid-19'un yeniden pandemiye yol açma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.

Bu uyarı sonrası etlerde listeria bakterisinin tespit edilmesi üzerine ülke genelinde sağlık anlamından ciddi aksaklıkların olduğu ortaya çıktı.

En sonra eski başkan Joe Biden'ın de Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.