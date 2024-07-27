Genç kızın göz kuruluğu kabusa döndü! Ölümcül gerçeği sonradan öğrendi

27 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:22

Gece yarısı organ nakli ile bir başarıya imza atıldı! 15 saatte 5 kişiye umut oldular

Gece yarısı organ nakli ile bir başarıya imza atıldı! 15 saatte 5 kişiye umut oldular

Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Rachael Burns, küçük kızı Raeya'ya doğum yaptıktan kısa bir süre sonra kendisinde bazı değişiklikler gözlemledi.

Migren ağrıları çeken Rachael, ilk belirtilerini mart 2023'de ağrılarının artması ile göz doktorundan randevu aldı. Doktor ise gözlerinin kuruduğunu söyleyerek bir göz damlası ve reçeteli gözlük verdi.

Ancak Rachael'in göz sağlığı giderek kötüleşmeye başladı.

Şiddetlenen semptomlar yüzünden genç kadın bir gözünü açamaz hale geldi ve hastaneye kaldırıldı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Hastaneye kaldırılan genç kadına bir MRI (emar) taraması yapıldı. Burada ise diffüz orta hat gliomu adı verilen bir tümöre sahip olduğunu gözlemlendi.

Diffüz orta hat gliomu, beyin sapı çevresinde oluşan agresif bir kanser türüdür.

Rachael, kendisine bu teşhisi koyduklarına dünyasının başına yıkıldığını söyledi.

BÜYÜK YIKIM YAŞADI

Genç kadına yaşam süresinin 12 ay olduğu söylendiğinde büyük bir yıkım yaşadı.

Çünkü kendisi yaklaşık 8 yıldır bu hastalığın belirtileri ile yaşıyordu.

Bu durum ise kendisinin yaşamak için çok kısa bir zamanı olduğunu gösteriyordu.

Bunlarla yüzleşen Rachael, hastalığının kendisini zihinsel olarak çok etkilediğini söyledi.

TÜMÖR YÜZÜNDEN AMELİYAT DA OLAMADI

The Mirror'ün haberine göre; Doktorlar genç kadına beyninde bulunan tümörün konumundan dolayı ameliyat olamayacağını ve yaşam süresini biraz daha uzatabilmek için en iyi ihtimalin 6 hafta sürecek, oldukça zorlu radyoterapi tedavisi görmesi gerektiğini söylediler.

Rachael günlük hayatında, uyandığında bacaklarını oynatamadığını ve uzun süreli ağrılar çektiğini anlattı.

Eşi Robert, genç kadının bu durumunda küçük kızlarının bakımının büyük bir çoğunluğunu üstlenmişti.

Rachael, bu durumun kendisini işe yaramaz ve anneliğinin elinden alınmış gibi hissettiğini söyledi.

BAĞIŞ TOPLANMAYA BAŞLANDI

Rachael hastalığı öğrendikten sonra 6 hafta sürecek olan tedavinin tümörü küçültmede etkili olamayacağını öğrendi.

Hayatına devam edebilmek ve ailesinden ayrılmak istemeyen genç kadının ailesi, farklı bir tedavi ve ilaç parasını karşılayabilmek adına bağış toplamaya başladı.

Genç kadın, anneliği yalnızca bir yıl yaşamasının adil olmadığını, ailesini ve bebeğini bırakmaya hazır olmadığını söyledi.

Kızı Raeya'nın yürüdüğünü göremeyeceğini, onu okulun ilk gününe götüremeyeceğini düşünen anne, bebeğiyle geçirdiği her anın bir lütuf olduğunu, her sabah onunla uyanabilmek için içerisinde bulunduğu durumla savaşacağını anlattı.