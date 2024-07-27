Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

27 Temmuz 2024 11:09 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:21

Masterchef Türkiye yarışmasında şefler gülmekten konuşamadı! Ensar'ın tekniği kahkahalara neden oldu

Masterchef Türkiye yarışmasında şefler gülmekten konuşamadı! Ensar'ın tekniği kahkahalara neden oldu

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." diyerek usta oyuncunun vefat haberini duyurdu.

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?

74 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu, Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri" gibi birçok dizide rol aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.