Alzaymır hastalığının tedavisinde çığır açacak buluş! Farelerde mükemmel sonuç verdi

25 Ekim 2024 11:46 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 12:00

Bilim insanları fareler üstünde yaptıkları bir deneyle alzaymır hastalığına çare olabilecek bir metot keşfetti.

Bilim kurgu değil gerçek! Trafik kazası zamanda yolculuğa neden oldu

Bilim kurgu değil gerçek! Trafik kazası zamanda yolculuğa neden oldu

İspanyol bilim insanları yaptıkları bir araştırma ile alzaymır hastası farelerin mentol solunduğunda, bilişsel yeteneklerinin geliştiğini ortaya çıkardı. Kimyasal bileşiğin, hastalıkla ilişkilendirilen beyne verilen hasarın bir kısmını durdurabildiği tespit edildi.

Araştırmacılar özellikle vücudun iltihaplanma tepkisini düzenlemeye yardımcı olan interlökin-1-beta (IL-1β) proteininde bir azalma fark ettiler; bu tepki doğal bir koruma sağlayabilir ancak düzgün bir şekilde kontrol edilmediğinde zarara yol açabilir.

İMMÜN SİSTEMİ UYARIYOR

Nisan 2023'te yayımlanan çalışmanın arkasındaki ekip, belirli kokuların alzaymır'a yönelik terapiler olarak kullanılma potansiyelini gösterdiğini söylüyor. Hangi kokuların hangi beyin ve bağışıklık sistemi tepkilerine neden olduğunu anlayabilirsek, bunları sağlığı iyileştirmek için kullanabiliriz.

İspanya'daki Uygulamalı Tıbbi Araştırma Merkezi'nden (CIMA) immünolog Juan José Lasarte, sonuçlar açıklandığında, "Koku alma sisteminin bağışıklık ve merkezi sinir sistemindeki rolüne odaklandık ve mentolün hayvan modellerinde immün sistemi uyarıcı bir koku olduğunu doğruladık. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, bu maddeye altı ay boyunca kısa süreli maruz kalmanın alzaymırlı farelerde bilişsel gerilemeyi önlediğini ve en ilginci, sağlıklı genç farelerin bilişsel yeteneklerini de geliştirdiğini gözlemledik" dedi.

BEYİNDEKİ PROTEİN SEVİYESİNİ AYARLIYOR

Daha önce mentolün farelerde bağışıklık tepkisini artırdığını gözlemleyen ekip , bu kez laboratuvarda yaptıkları bir dizi uygulamalı testte, mentolün hayvanların bilişsel yeteneklerini de geliştirebileceğini gösterdi. Alzaymır hastası farelerde, altı aylık bir süre boyunca mentol tedavisi, farelerin bilişsel yeteneklerinin ve hafıza kabiliyetlerinin bozulmasını durdurmak için yeterliydi. Ayrıca, mentolün beyindeki IL-1β proteinini güvenli seviyelere geri döndürdüğü görülüyor.

Araştırmacılar, bağışıklık sistemini kontrol altında tutmaya yardımcı olduğu bilinen T düzenleyici (Treg) hücrelerinin sayısını yapay olarak azalttıklarında da aynı etkilerin bir kısmı gözlemlendi ve gelecekteki tedavilerin izleyebileceği olası bir yol açıldı.

"Sonuçlar, kokuların ve bağışıklık düzenleyicilerin alzaymır ve merkezi sinir sistemiyle ilgili diğer hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir."