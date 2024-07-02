Amerikalı bilim insanları karpuzun çorbasını yaptı! Tek başına vücudun yakıt motoru oldu

02 Temmuz 2024 16:46 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:47

Wayne State Üniversitesi'nde spor hekimliği bilimcisi olan Dr. Tamara Hew-Butler'in karpuz çorbası üzerine yaptığı bir araştırma Amerika'da popüler oldu. Karpuz çorbasının tarifini veren Butler diğer bilim insanlarıyla beraber eş zamanlı yaptıkları araştırmaları New York Times dergisinde yayınladı.

AMERİKA KARPUZUN ÇORBASINI YAPTI!

Karpuzun içeriğinde doğal şeker ve lif olduğunun altını çizen Dr. Tamara Hew-Butler, Alabama Üniversitesi'nde beslenme alanında doçent ve diyetisyen olan Amy Ellis'in karpuz çorbasının bağırsaklara olan etkilerini hatırlattı. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra bağırsaklarda azalan emilimin önüne geçmenin yolunun karpuz çorbasından geçtiğini ifade etti.

KARPUZ ÇORBASININ FAYDALARI

Birçok ünlü ismin sabah aç karnına bir kase karpuz çorbası tükettiklerini ve karşılığında zinde bir vücuda sahip olduklarını belirtti. Karpuz çorbasına eklenen nanenin ise mide asidini dengeleyerek karın şişkinliği gibi sorunların önüne geçtiğini açıkladı. Yüzde 90 oranında sıvı miktarına sahip olan karpuz, kan akışını tazeler.

Sıcak havalarda vücutta oluşan ısı dengesini sağlayarak alerjik etkenleri ortadan kaldırdığını belirten Butler, yapılan araştırmada da karpuzun içerdiği şeker oranının düşük olduğunu hatırlattı. Tek başına vücutta adeta bir yakıt motoru etkisine sahip olan karpuz çorbasının en doğru yapılışını da ayrıca yazdı.

KARPUZ ÇORBASI TARİFİ

Yarım adet karpuzun dilimlere ayırın içeriğine ise yarım ayıklanmış nane yaprakları ekleyerek blendırdan geçirin. Ardından bu karışımı bir kaseye koyarak buzdolabında 1 saat beklettin. Japonlar karpuz çorbasına bir adet salatalıkta ekler.

Detoks yapanlar için muhteşem bir tarif olsa bile Mount Sinai Hastanesi'nde diyetisyen ve ayakta beslenme hizmetleri müdürü Samantha Dieras bu faydalarının yanı sıra sürekli karpuz çorbasıyla beslenilmemesi gerektiğini belirtti. Çok fazla suya maruz kalan vücutta mesane sistemi hasar alabilir. Ayrıca Dieras, kansızlık yaşayan kişilerin karışıma bir adet domates ekleyebileceklerini vurguladı.