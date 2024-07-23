Amerikalı bilim insanları karpuz çekirdeğinin peşine düştü! Antidepresan ilaç çıktı

23 Temmuz 2024 12:53 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:27

Northwestern Sağlık Bilimleri Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan bir araştırmada karpuz çekirdeklerinin doğal antidepresan ilaç olduğu ortaya çıktı.

Amerikalı bilim insanlarının radarına giren karpuz çekirdeği yüzyıllardır Türkiye'de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıklıkla tüketilir.

Uzmanlar bu bölgede yaşayan insanların neden karpuz çekirdeği tükettiğini araştırdı.

AMERİKALI BİLİM İNSANLARI KARPUZ ÇEKİRDEĞİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ!

Dünyada oldukça nadir tüketilen bir besin değeri olan karpuz çekirdeği, Amerikalı bilim insanları tarafından incelendi. İçeriğinde yüksek oranda magnezyum, protein ve folat tespit edildi.

İnsan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu bu iki mineral bakımından zengin olan karpuz çekirdeği hakkında ise uzmanlar kritik bir uyarıda bulundu.

KAPRUZ ÇEKİRDEĞİ NASIL YENİR?

Karpuz çekirdeği çiğ tüketildiğinde vücudun mineral dengesini bozduğu tespit edildi. Bu yüzden çiğ tüketilmemesi gerektiği konusunda uyaran uzmanlar "çiğ karpuz çekirdeği zehirlenmeye neden olur" dedi.

Bunun yerine kaynatılıp kavrularak tüketilmesi tavsiye edildi. Normal çekirdek gibi çıtlanarak tüketilen karpuz çekirdeğinin psikolojik sorunlara fayda sağlar.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

ABD'li bilim insanları pişirilen karpuz çekirdeğinin ise sinir sisteminde olumlu etkilere sahip olduğu vurgulandı. Magnezyum sayesinde sinir sistemi hücrelerinin deforme etme olma olasılığı düşer.

Psikolojik sağlık sorunlarının başında sinir sisteminin hasar alması yer aldı. Sinir sistemi zayıf olan kişilerin beyin uyarıcıları bozulur. Bu da doğru düşünme ve refleksleri azaltır. Ancak karpuz çekirdeği hem magnezyum hem de folat bakımından zengin olmasının avantajlarından kaynaklı sinir sistemi hızla onarılır.

Ayrıca kemikleri güçlendiren çinko ve proteine de sahip olan karpuz çekirdeği vücudun direncini artırır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaz aylarında sıklıkla tüketilir.