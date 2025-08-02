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 | Murat Makas

Arılarla yeni şifa kaynağı! Dev ülkeler uyguluyor şimdi Türkiye'de: Depresyon, alerjiye iyi geliyor

Gaziantep'te girişimci arıcılar tarafından kurulan merkezde, bazı rahatsızlıklara şifa kaynağı oluyor. Rusya, ABD gibi ülkelerde uygulamalar yapılırken bu yöntem Türkiye'ye yavaş yavaş geliyor. Merkezi kuran iki vatandaş ve uzman sistemi anlattı.

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Arılarla yeni şifa kaynağı! Dev ülkeler uyguluyor şimdi Türkiye'de: Depresyon, alerjiye iyi geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 10:54

Gaziantep'te arıcılık yapan 56 yaşındaki Mehmet Uçar ve 44 yaşındaki Mehmet Culha, 2 yıl önce gezi için İzmir’e gitti. İki vatandaş Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde gördükleri arı havası merkezini kurmak için kolları sıvadı. Arı kovanı havasının solunmasıyla uygulanan apiterapi, , bronşit ve gibi birçok hastalığın tedavisinde doğal destek olarak öne çıkarken, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin içine arı havası merkezini kuran Uçar ve Culha, yeni açtıkları merkezde ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Arılarla yeni şifa kaynağı! Dev ülkeler uyguluyor şimdi Türkiye'de: Depresyon, alerjiye iyi geliyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLAR DİKKAT!

Merkeze gelen alerji ve solunum yolları hastaları ile zayıf olan kişilere alternatif tıp hizmeti sunan Uçar ve Culha, arı kovanından gelen havanın solunması ve kanat sesleriyle rahatlatıcı etki sağladıkları merkezin sayısını çoğaltmayı hedefliyor.

DEPRESYON VEYA MİGREN VARSA OLUMLU SONUÇ VEREBİLİR

Terapi odası ve arı yatağı ismi verilen odada arı kovanından gelen havanın solunması ve arının kanat sesleriyle kişilere rahatlatıcı etki sağlanan merkez vatandaşlardan ilgi görürken, apiair uygulamasının alerji, astım, bronşit, depresyon, migren ve bağışıklık sistemi zayıflığında olumlu sonuç verdiğini ifade ediliyor.

Arılarla yeni şifa kaynağı! Dev ülkeler uyguluyor şimdi Türkiye'de: Depresyon, alerjiye iyi geliyor

Arı ürünlerinin solunum yolu ile bulaşan birçok hastalığa iyi gelmesi üzerine bal, polen, propolis, arı sütü ve zehri gibi ürünlerle yapılan apiterapi tedavisi hakkında yıllardır çeşitli eğitimler alan Uçar ve Culha, aynı zamanda sahibi oldukları binlerce arı kovanı dönemsel olarak kentin bölgelerinde farklı noktalara götürüyor.

UZMANINDAN AÇIKLAMA

Bal arısı hastalıkları uzmanı emekli akademisyen Mehmet Ali Kutlu konuya ilişkin açıklama yaptı. Apiterapinin insan sağlığına faydalarının tüm dünyada bilimsel olarak kabul edildiğini ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede bu tedavi yönteminin uygulandığını söyleyen Kutlu, "Arı ürünleri ile tedavi yöntemi 25 yıldan beri dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat son yıllarda ise Türkiye'de yavaş yavaş bu tedavi yöntemi tanınmaya başlandı. Türkiye'de maalesef tam teşekküllü bir tedavi bulunmamaktadır. Çünkü kurulum şartları biraz ağır ve bundan dolayı henüz yeni yeni bu alanda çalışmalar var" dedi.

Arılarla yeni şifa kaynağı! Dev ülkeler uyguluyor şimdi Türkiye'de: Depresyon, alerjiye iyi geliyor

DEV ÜLKELERDE UYGULAMASI VAR

Almanya'da yıllardan beri bazı solunum yolu hastalıklarına yönelik apiterapi tedavi merkezlerinin olduğunu ve güzel de sonuçların alındığını belirten Kutlu, Çin, Japonya, Rusya ve ABD'de apiterapi uygulamalarının yapıldığı polikliniklerin bulunduğunu dile getirdi.

Apiterapi yöntemiyle solunum hastalıklarına doğal çözüm uyguladıklarını belirten arıcı Mehmet Uçar ise, "İki yıldır bu faaliyetleri yürütüyoruz. Arı havası yoluyla gelen şifa yöntemini kendi ailemizde de uyguluyoruz. Bu tedavi yöntemi alerjik reaksiyonlara ve astım hastaları için çok faydalı oluyor. KOAH, astım ve solunum rahatsızlığı yaşayan hastalar fayda görüyor. Arı kovanlarının üzerinde yatanlarda stresini atıyor" diye konuştu.

Arılarla yeni şifa kaynağı! Dev ülkeler uyguluyor şimdi Türkiye'de: Depresyon, alerjiye iyi geliyor

YENİ ŞİFA KAYNAĞI

2 yıl önce İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde gördükleri arı havası merkezini Gaziantep'te kurmanın sevincini yaşadıklarını belirten Mehmet Culha da alerji, solunum ve bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar için yeni şifa kaynağının arı havası olduğunu bildirdi. Merkeze tedavi için gelen kalp hastası Yusuf Aslancan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için merkeze geldiğini ve uygulanan tedaviden memnun kaldığını anlattı.

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ETİKETLER
#astım
#bağışıklık sistemi
#alerji
#Apiterapi
#Arı Havası
#Bronşit
#Doğal Tedavi
#Sağlık
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