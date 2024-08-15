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Aşırı sıcaklar bakteri ve virüsleri tetikledi! Acil servisler gıda zehirlenmeleriyle doldu taştı

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 10:47 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:55
Aşırı sıcaklar bakteri ve virüsleri tetikledi! Acil servisler gıda zehirlenmeleriyle doldu taştı

Son günlerde acil servisleri dolduran gıda zehirlenmeleri vakaları sonrası uzman isimlerden uyarı geldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle artan virüs ve bakteriler hakkında uyaran uzmanlar, özellikle et ürünlerine dikkat çekti.

Sıcak havalarla beraber sadece kalp krizi vakaları değil aynı zamanda gıda zehirlenmeleri de arttı. Meteoroloji uzmanları son yılların en sıcak yılı hakkında uyarı da bulundu. Sıcaklıkların Ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak meteoroloji uzmanlarıyla beraber sağlık tarafından da uyarı geldi. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç hastalıkları Uzmanı Doktor Onur Taşcı, gıda zehirlenmeleri konusunda merak edilenleri tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu. 

AŞIRI SICAKLAR BAKTERİ VE VİRÜSLERİ TETİKLEDİ!

Aşırı sıcakların bakteri ve virüsleri tetiklediğini ifade eden Taşcı, gıdalarda görülen bozulmanın nedenlerini şu ifadelerle açıkladı:

"Havaların ısınmasıyla birlikte sıcağa bağlı gıda zehirlenmelerinde artış meydana gelmektedir. Bu durum sıcak havalarda  bakteri ve diğer mikroorganizmaların daha hızlı çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Sıcak havayla  birlikte besinlerin bozulma hızı artar  bununla birlikte mikroorganizmaların ürettiği  toksinlere  maruz kalma riski de artar."

Aşırı sıcaklar bakteri ve virüsleri tetikledi! Acil servisler gıda zehirlenmeleriyle doldu taştı - 1. Resim

ET SÜT VE YUMURTLARA DİKKAT!

Uzman isim daha sonra ise vatandaşların gıda zehirlenmesi yaşamaması için dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç hastalıkları Uzmanı Doktor Onur Taşcı,"Öncelikle  hijyeninden emin olunmayan  besinler tüketilmemelidir. Pişmiş gıdalar tekrar tekrar ısıtılarak tüketilmemelidir. Çiğ tavuk , balık ve et gibi ürünlerle temas eden yüzeylerin deterjan ve bol suyla temizliği yapılmalıdır. Çiğ ve pişmiş besinler birbiriyle temas etmemelidir. Et, süt yumurta gibi besinler hazırlanırken buzdolabı dışında iki saatten fazla tutulmamalıdır. Dondurulmuş gıdalar çözündükten sonra tekrar dondurulmamalıdır. Dondurucudan çıkarılan besinlerin buzdolabında ya da  mikrodalga fırında çözünmesi sağlanmalıdır. Çiğ besinlere el temasından sonra  eller mutlaka  sabunla yıkanmalıdır. Meyve  sebzeler bol suyla  yıkanmalıdır" dedi.

Aşırı sıcaklar bakteri ve virüsleri tetikledi! Acil servisler gıda zehirlenmeleriyle doldu taştı - 2. Resim

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Taşcı, gıda zehirlenmesinin sağlıksal bir problem olmasından kaynaklı çeşitli belirtilerinin olduğunu vurguladı. 

Gıda zehirlenmesi belirtileri 
Bulantı –kusma 
Karın ağrısı 
İshal 
Ateş , üşüme ve titreme 
İştahsızlık 
Halsizlik 
Genellikle bu şikayetler 72 saat içinde  kendiliğinde  düzelir.

Özellikle ek hastalığı olan yaşlılar ve bebekler yakın izlenmelidir. 

Aşırı sıcaklar bakteri ve virüsleri tetikledi! Acil servisler gıda zehirlenmeleriyle doldu taştı - 3. Resim

SICAK HAVALARDA NELER TÜKETİLMELİ

Aslında sıcak havalarda  hijyeninden emin olunan tüm besinler normal zamanlardaki gibi tüketilebilir. Özellikle yüksek ısılarda  pişen yemekler daha güvenlidir. Beklemiş , tekrar ısıtılmış ürünlerden uzak durmak gerekir.  

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Kaynak: tgrthaber.com
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