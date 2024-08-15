Aşırı sıcaklar bakteri ve virüsleri tetikledi! Acil servisler gıda zehirlenmeleriyle doldu taştı

15 Ağustos 2024 10:47 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:55

Sıcak havalarla beraber sadece kalp krizi vakaları değil aynı zamanda gıda zehirlenmeleri de arttı. Meteoroloji uzmanları son yılların en sıcak yılı hakkında uyarı da bulundu. Sıcaklıkların Ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak meteoroloji uzmanlarıyla beraber sağlık tarafından da uyarı geldi. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç hastalıkları Uzmanı Doktor Onur Taşcı, gıda zehirlenmeleri konusunda merak edilenleri tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

AŞIRI SICAKLAR BAKTERİ VE VİRÜSLERİ TETİKLEDİ!

Aşırı sıcakların bakteri ve virüsleri tetiklediğini ifade eden Taşcı, gıdalarda görülen bozulmanın nedenlerini şu ifadelerle açıkladı:

"Havaların ısınmasıyla birlikte sıcağa bağlı gıda zehirlenmelerinde artış meydana gelmektedir. Bu durum sıcak havalarda bakteri ve diğer mikroorganizmaların daha hızlı çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Sıcak havayla birlikte besinlerin bozulma hızı artar bununla birlikte mikroorganizmaların ürettiği toksinlere maruz kalma riski de artar."

ET SÜT VE YUMURTLARA DİKKAT!

Uzman isim daha sonra ise vatandaşların gıda zehirlenmesi yaşamaması için dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç hastalıkları Uzmanı Doktor Onur Taşcı,"Öncelikle hijyeninden emin olunmayan besinler tüketilmemelidir. Pişmiş gıdalar tekrar tekrar ısıtılarak tüketilmemelidir. Çiğ tavuk , balık ve et gibi ürünlerle temas eden yüzeylerin deterjan ve bol suyla temizliği yapılmalıdır. Çiğ ve pişmiş besinler birbiriyle temas etmemelidir. Et, süt yumurta gibi besinler hazırlanırken buzdolabı dışında iki saatten fazla tutulmamalıdır. Dondurulmuş gıdalar çözündükten sonra tekrar dondurulmamalıdır. Dondurucudan çıkarılan besinlerin buzdolabında ya da mikrodalga fırında çözünmesi sağlanmalıdır. Çiğ besinlere el temasından sonra eller mutlaka sabunla yıkanmalıdır. Meyve sebzeler bol suyla yıkanmalıdır" dedi.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Taşcı, gıda zehirlenmesinin sağlıksal bir problem olmasından kaynaklı çeşitli belirtilerinin olduğunu vurguladı.

Gıda zehirlenmesi belirtileri

Bulantı –kusma

Karın ağrısı

İshal

Ateş , üşüme ve titreme

İştahsızlık

Halsizlik

Genellikle bu şikayetler 72 saat içinde kendiliğinde düzelir.

Özellikle ek hastalığı olan yaşlılar ve bebekler yakın izlenmelidir.

SICAK HAVALARDA NELER TÜKETİLMELİ

Aslında sıcak havalarda hijyeninden emin olunan tüm besinler normal zamanlardaki gibi tüketilebilir. Özellikle yüksek ısılarda pişen yemekler daha güvenlidir. Beklemiş , tekrar ısıtılmış ürünlerden uzak durmak gerekir.