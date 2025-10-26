Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Avrupa'da kuş gribi alarmı: Rakamlar yarım milyona ulaştı!

Almanya'da kuş gribi nedeniyle 400 bin fazla hayvan itlaf edildi. Şimdiye kadarki en büyük kayıplar Mecklenburg-Batı Pomeranya ve Brandenburg'da kaydedildi. İşte detaylar...

Avrupa'da kuş gribi alarmı: Rakamlar yarım milyona ulaştı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
19:27
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
19:34

'da artan vakaları nedeniyle şu ana kadar 400 bin kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirildi.

400 BİNE ULAŞTI

Friedrich Loeffler Enstitüsünden (FLI) yapılan açıklamada, kuş gribi vakalarının, en şiddetli yaşandığı yıl olan 2021'deki rakamlarla benzerlik gösterdiği ifade edildi. Almanya'da 30 çiftlikte 400 bin tavuk, ördek, kaz ve hindinin itlaf edilip ardından imha edildiği durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmenin imkansız olduğu belirtildi.

Avrupa'da kuş gribi alarmı: Rakamlar yarım milyona ulaştı!

130 BİN DAHA İTLAF EDİLECEK

Şimdiye kadarki en büyük kayıplar Mecklenburg-Batı Pomeranya ve Brandenburg'da kaydedildi. Brandenburg'daki Markisch-Oderland bölgesi, kuş gribi nedeniyle 130 bin hayvanı daha itlaf edeceğini duyurdu.

Aynı bölgede daha önce 150 bin kanatlı hayvan itlaf edilmişti. Özellikle Brandenburg'un kuzeybatısındaki Linumer Teichland bölgesinde toplu turna ölümleri yaşandığı aktarıldı.

Avrupa'da kuş gribi alarmı: Rakamlar yarım milyona ulaştı!

Almanya'da 2020-2021 yıllarındaki kış aylarında 2 milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribi nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

