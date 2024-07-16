Avrupalı bilim insanları zayıflama ve kan şekeri ilacı kullananları uyardı! Ölümle burun buruna getiriyor

16 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:07

Günümüzde birçok insanın zayıflamak amaçlı kullandığı takviyeler ve diyabet ilaçları hakkında Avrupalı bilim insanları riskli uyarıda bulundu. Bilim insanları öncelikle nadiren görülen ancak ölümle burun buruna getiren GLP-1 tipi ilaçları kullananların, bunu uzmanlara bildirmesi gerektiğinin altını çizdi.

ZAYIFLAMA VE KAN ŞELERİ İLAÇLARINDA BÜYÜK TEHLİKE!

Zayıflama ve kan şekeri ilaçlarının içerdiği etkin maddeler, kişilerin anestezi almaları durumunda ölümle burun buruna getiren en riskli komplikasyonlardan biri olan "aspirasyon" yaşanma olasılığını yüksek seviyeye çıkarır.

Bu riskin son günlerde her iki hastadan birinde görülmesiyle Avrupalı bilim insanlarını harekete geçirdi. İlaçların birbirini tetiklediğinin altını çizen Avrupalı bilim insanları aspirasyon yani solunum komplikasyonunun geri dönüşü olmadığını belirtti.

Hastaların ameliyatlardan önce doktorlarına mutlaka hangi ilaçları, hangi aralıklarla aldıklarını bildirmeleri konusunda uyaran bilim insanları artan ölüm oranlarını hatırlattı. Birçok hastanın ameliyat masasında kalkamadığını belirten Avrupalı bilim insanları Avrupa ilaç Ajansı üzerinden uyarılarını İngiliz Tıp dergisinde yayınladı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GETİRİYOR

GLP ilaçları kan şekerini düşürerek iştah oranını bastırır. Kan şekeri de düştükçe kişiler çok fazla yemek yeme ihtiyacını düşürür. Bu ihtiyaçta düştükçe zayıflama oranı artar. Bu ilaçlar son yıllarda internet ortamında reçetesiz bile satılır.

Bu yüzden kişinin ilaç kullanımı listesine düşmeyen bu ilaçlar uzmanlara bildirilmediklerinde anestezi sırasında yaşanan riskin de önüne geçme oranını azaltır. Ayrıca uzmanlar GLP-1 ilacının sürekli kullanılmasının da çok riskli olduğunun altını çizdi.

Kalp hastalıklarından mide sıkılaşmasına kadar birçok duruma yol açan bu ilaçların vücudun sağlıklı işleyişini alt üst eder. Amerikan Anestezistler Derneği, 2023 yılında konuyla ilgili bir makale yayınlamıştı. Makale de anestezi uzmanları, aspirasyon riskinin gelecek yıllarda artacağının ve en küçük komplikasyonda kişinin ölümünün kaçınılmaz olduğunu söyledi.