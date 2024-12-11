Ayağındaki kaşıntı için hastaneye gitti, sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı! 100 binde 1 görülüyor

11 Aralık 2024 10:13 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:27

Ayağında yanma ve kaşıntıdan hastaneye başvuran evli ve 3 çocuk annesi Emine Şahin'de 100 binde 1 kişide ender rastlanan bir hastalık tespit edildi. Hastaneye giden Emine Şahin ameliyata alındı. Dr. Öğretim Üyesi Suat Evirgen ameliyata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Karaşar köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Emine Şahin, ayak tabanındaki yanma ve kaşıntıların giderek artması şikayetiyle hastaneye gitti. Hastaneye başvuran kadına, 100 binde 1 kişide görülen bir hastalığın teşhisi konuldu.

KALBE YAKIN NOKTADA TESPİT EDİLDİ

Emine Şahin’in Amasya​ Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan kontrollerinde normalde boyun kısmında olan paratiroid bezlerinizden biri göğüs kafesi içinde kalbe yakın bir noktada tespit edildi.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat, Dr. Öğretim Üyesi Suat Evirgen ve göğüs cerrahisi ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen ameliyatla kitle vücuttan çıkarıldı. 50 yaşındaki hasta şikayetlerinden kurtularak sağlığına kavuştu.

100 BİNDE 1 KİŞİDE ENDER RASTLANIYOR

Dr. Evirgen, “100 binde 1 kişide ender rastlanan ve bölgemizde ilk defa yapılan bir ameliyatı gerçekleştirdik. Çünkü Emine hanımın paratiroid adenomu normalde bulunması gereken boyun bölgesinde değil de göğüs boşluğu içindeydi. Bu bezler vücuda hormon salgıladığı için kemik erimesine, kanda kalsiyum​ artışına sebep oluyor. Bu tür hastalardaki şikayetlerin sebebi de zaten bu bezlerin büyümesidir” diye konuştu.

Evirgen, eski sağlığına kavuşan hastanın ses tellerinde de herhangi bir problemin bulunmadığını sözlerine ekledi.