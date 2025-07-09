Ayder Yaylası'nda obeziteye karşı horonlu farkındalık!

Rize’nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nda "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi çerçevesinde kilosuna bakılan turistler horon halkasında birleşerek kalori yaktı. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Ayder Yaylası’nda turistlere yönelik ortaya renkli görüntülerin çıktığı bir etkinlik düzenlendi.

HORONLA DİKKAT ÇEKTİLER

Düzenlenen etkinlikte Ayder Yaylası’nda kurulan stantta ilk etapta vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle endeksi hesaplandı. Hesaplamalara göre normal değerlerin üzerinde olan turistler tulum ezgileri eşliğinde kurulan horon halkasına davet edilerek kısa süreli de olsa horon ederek kalori yakmaya teşvik edildi.



Obezitenin tüm dünyada bir pandemi olarak kabul edildiğine değinen Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Tahsin Gökhan Teletar, "Günümüzde obezite ve fazla kilolu olmak çok ciddi bir sağlık sorunu. Hatta tüm dünyada bir pandemi salgını olarak kabul ediliyor. Tek başına fazla kilonun oluşturduğu sorunlar dışında başka hastalıklara da sebep oluyor. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi bunlar bütün dünya için sağlık hizmetlerine ciddi bir yük getiriyor. İnsan hayatını çok olumsuz etkiliyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak için Sağlık Bakanlığımız ideal kilonu öğren diye bir kampanya başlattı. Bütün illerde açıldı bununla ilgili farklı faaliyetler yapılıyor. Bizim de Çamlıhemşin Toplum Sağlığı Merkezi Başkanımız bu faaliyeti organize etti. Bugün burada çok kalabalık bir yerdeyiz, Ayder’deyiz. Rize’nin en gözde turistik mekanlarından birisi. Burada bu kalabalıkta hem faaliyetimizi hayata geçirmek istiyoruz. İnsanların farkındalığını arttırmak mümkün olduğunca fazla insana ulaşmak istiyoruz" dedi.

Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Havva Hasret Kuru ise, "Buraya Sağlık Bakanlığımızın başlattığı tüm Türkiye genelinde olan ‘İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa’ kampanyası amacıyla Ayder bölgemize bir stand kurduk. Burası çok turistik biliyorsunuz. Hem kendi vatandaşlarımız hem de yabancı uyruklu çok insan var. Bir farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Kilo dediğimiz sadece fiziksel bir aşırı yağ birikimi değil, aslında birçok kronik hastalığın, psikolojik hastalıkların alt yapısını oluştuyor. O yüzden biz tartıya ufacık bir adım atarak sağlığımız için büyük adımlar atmayı hedefliyoruz. Biz Çamlıhemşin bölgesi olarak yaklaşık iki aydır ölçüm yapıyoruz. Çeşitli bölgeler de ölçüm yaptık. Halkımızın ilgisi var ama birazcık da çekiniyorlar. Beklentisel olarak ben vücut kitle endeksini daha fazla bekliyordum, beklentimin altında çıktı. Ama bölgesel olarak normalin üzerindeyiz" ifadelerini kullandı.



Ayder Yayla’sının bu etkinlikle daha cazip hale geldiğini savunan Bahar Altınkaya isimli vatandaş ise, "Bu yapılan rutin kontrollerin bu kadar kolay bir şekilde elimizin altında olmuş olması biz halk açısından oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle yaylada sizi görmek beni çok şaşırttı, beklemiyordum. Yaylada bile sağlık için peşimizi bırakmıyorsunuz, teşekkür ederim. Kilomuz ne kadar çıkacak diye endişe ederken tulum eşliğinde bizim biraz endişemizi hafifletiyorsunuz, bizi mutlu da ediyorsunuz. Ben zaten Karadenizliyim alışık olduğum görüntüler. Bu kontrolle birlikte daha da cazibeli hala gelmiş oldu" dedi.

Uygulama sayesinde standartların üzerinde olduklarını fark ettiklerini ifade eden Oğuzhan Öztürk, "Trabzon’dan geldik, turizm sektöründeyiz. Sağlık Bakanlığının güzel bir uygulaması birkaç defa denk geldim ama kilolu çıkacağımı düşünmediğimden dolayı hiç katılmamıştım da fakat kilolu çıktım. Evet, kiloluyum bir 15 kilo fazlam varmış, 100 kiloymuşum. Yani 3 defa çıktım tartıya hiç yanılmadı her seferinde 100 gösterdi, güzel bir uygulama. Türk insanı, hamur işi olsun yemeği seven bir insan ve toplumuz. Fakat şunu öğrendim ki standartların üzerindeyiz. Tulum biraz hızlansın kalori yakmak açısından katılmak gerekiyor. Şoför olduğumuz için devamlı direksiyon başındayız mecburen biraz böyle oluyor, zayıf şoförler de var demek ki onlar bekar" şeklinde konuştu.