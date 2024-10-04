Bağışıklığı güçlendiren 4 bitki karışımı! Bu çayı içen hasta olmuyor!

04 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:12

Havaların soğumasıyla hastalıklar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Uzmanlar hastalıkların önüne geçmek için güçlü bir bağışıklık sistemine dikkat çekti. Bağışıklığın güçlendirilmesi için ise bazı tavsiyelerde bulundu İşte bağışıklığı güçlendiren 4 bitki karışımı...

Mevsim geçişlerindeki ani hava değişimleri hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bağışıklığı güçlü tutmak ise hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlıyor. Uzmanlardan bağışıklığı güçlendiren 4 bitki karışımıyla yapılan Amber çiçeği çay karışımı tavsiyesi geldi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÇAY

Bağışıklığı güçlendiren amber çiçeği, ekinizya çiçeği, ebe gümeci ve hatmi çiçeğinin birleştirilmesiyle oluşan ‘Amber çiçeği çay karışımı' bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle de dikkat çekiyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, amacın bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu belirterek, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanacağımız bütün bitkilerin her insan için kullanılabiliyor olması gerekiyor. Hamilelerde, bebeklerde, çocuklarda, yetişkinlerde bunların hepsinde aynı anda kullanabileceğimiz bir formülasyon vereceğiz. Bu formülasyonla birlikte vücudun savunma sisteminin maksimum düzeye çıkmasını istiyoruz. İnsanlarımızın hastalıklara karşı, dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı, dahili hastalıklara karşı ve gıdayla alabileceğimiz hastalıklara karşı, bunun en başında birincisi su, suya dikkat etmesini istiyoruz" dedi.

AMBER ÇİÇEĞİ EN GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine dikkat çeken Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren çay için en başta kullanılacak bitkinin amber çiçeği olduğunu belirtti.

Amber çiçeği, ekinizya çiçeği, ebe gümeci ve hatmi çiçeği ile yapılacak bağışıklık güçlendirici çayın yediden yetmişe bütün yaş gruplarında kullanılabileceğini anlattı.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ ÇAY TARİFİ

Mehmet Pıçak sözlerini şöyle sürdürdü "Amber çiçeği, ekinizya çiçeği, ebe gümeci ve hatmi çiçeği hepsini eşit miktarda karıştıracağız. Yani 50 gram amber çiçeği, 50 gram ebe gümeci, 50 gram hatmi ve 50 gram ekinezyanın granül şeklinde hafif bir karıştırılmasıyla elde edilecek çayı yediden yetmişe herkes kullanabilir. Bu çayı demleme usulü yapacağız, yaklaşık 5-6 dakika kadar demleyeceğiz. Bal veya pekmezle tatlandıracağız. Günde bir çay bardağı kadar çocukların, bir su bardağı kadar da yetişkinlerin içmesini tavsiye ediyoruz."