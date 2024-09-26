Gribe iyi gelen besinler! Hepsi birer şifa kaynağı! Kış boyu bunları evinizden eksik etmeyin
Havaların bir ısınıp bir soğuması grip ve enfeksiyon gibi hastalıklara yakalanmamıza neden oluyor. Hastalık riskini azaltmak ve hasta olduktan sonra da çabuk toparlanmak için dengeli ve yeterli beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Uzmanlar gribin belirtilerini en aza indirmek ve hastalığı iyileştirmek için tüketilmesi gerekenleri tek tek sıraladı. İşte gribe karşı bağışıklığımızı güçlendirecek besinler...
Mevsim geçişlerindeki ani hava değişimleri hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu zamanlarda gripten korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlü bağışıklık da sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçiyor. İşte bizleri gripten koruyacak ve bağışıklığımızı güçlendirecek besinler…
C VİTAMİNİ
En iyi antioksidan olan C vitaminleri grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu koruyor. Uzmanlar hastalık semptomlarını en aza indirmek için gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmesi gerektiğinin özellikle altını çiziyor.
TAVUK SUYU ÇORBASI
Tavuk suyu çorbası gribe ve soğuk algınlığına karşı ilaç görevi görüyor. Hastalık belirtilerini azaltmada yardımcı olan çorba vücudun direncini artırmaya da yardımcı oluyor. Ayrıca vitaminler bakımından zengin olan tavuk suyu çorbası mineral, protein ve enerji bakımından da tam bir şifa kaynağı.
ZENCEFİL, BAL VE LİMON
Hastalık denince ilk akla zencefil, bal ve limon geliyor. Bu 3 besin de soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki gösteriyor. İster tek tek ister de karışım halinde tüketmek grip, soğuk algınlığı, öksürük ve birçok hastalığı hafifletmede ve bağışıklığı güçlendirmede vücuda büyük destek oluyor.
IHLAMUR
Ihlamur, öksürük ve boğaz ağrısı gibi grip ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Ihlamur çayı hastalıklarda ateşin düşmesini sağlayıp soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığın güçlenmesine destek olur. Ihlamurun ağrı azaltıcı etkisi olduğundan vücutta oluşan ağrıları giderir.
SARIMSAK
Sarımsağın bağışıklığı güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruma gibi çok önemli faydaları bulunuyor. Doğal antibiyotik görevi gören sarımsak bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli tutuyor. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor.
SOĞAN
Hemen hemen her yemeğimizde kullandığımız soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplara savaş açıyor. Grip ve soğuk algınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesine karşı tam bir kalkan görevi görüyor.
YOĞURT
Yoğurt içerdiği laktik asit ile virüs ve mikroplara karşı vücudun savunma sistemini geliştirirken gribe karşı vücudu koruyor. Uzmanlar grip, üst solunum yolu enfeksiyonuna gibi hastalıklara karşı korunmak için evde mayalanmış yoğurdun her öğün tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
SIVI TÜKETİMİ
Bol su, bitki çayları, sıcak suyla yapılmış limonlu ballı içecekler grip ve soğuk algınlığı belirtilerini en aza indirmeye yardımcı olur. Evde gribi tedavi etmenin en etkili yollarından biri olan dinlenme ve bol miktarda sıvı tüketimi hastalığı kısa zamanda atlatmayı sağlar.
Yaz kış gripten öleceğiz artık ya