Gribe iyi gelen besinler! Hepsi birer şifa kaynağı! Kış boyu bunları evinizden eksik etmeyin

26 Eylül 2024 10:58 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:22

Havaların bir ısınıp bir soğuması grip ve enfeksiyon gibi hastalıklara yakalanmamıza neden oluyor. Hastalık riskini azaltmak ve hasta olduktan sonra da çabuk toparlanmak için dengeli ve yeterli beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Uzmanlar gribin belirtilerini en aza indirmek ve hastalığı iyileştirmek için tüketilmesi gerekenleri tek tek sıraladı. İşte gribe karşı bağışıklığımızı güçlendirecek besinler...

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Mevsim geçişlerindeki ani hava değişimleri hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu zamanlarda gripten korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlü bağışıklık da sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçiyor. İşte bizleri gripten koruyacak ve bağışıklığımızı güçlendirecek besinler…

En iyi antioksidan olan C vitaminleri grip​ ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu koruyor. Uzmanlar hastalık semptomlarını en aza indirmek için gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmesi gerektiğinin özellikle altını çiziyor.

TAVUK SUYU ÇORBASI

Tavuk suyu çorbası gribe ve soğuk algınlığına karşı ilaç görevi görüyor. Hastalık belirtilerini azaltmada yardımcı olan çorba vücudun direncini artırmaya da yardımcı oluyor. Ayrıca vitaminler bakımından zengin olan tavuk suyu çorbası mineral, protein ve enerji bakımından da tam bir şifa kaynağı.

ZENCEFİL, BAL VE LİMON

Hastalık denince ilk akla zencefil, bal ve limon geliyor. Bu 3 besin de soğuk algınlığı​ ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki gösteriyor. İster tek tek ister de karışım halinde tüketmek grip, soğuk algınlığı, öksürük ve birçok hastalığı hafifletmede ve bağışıklığı güçlendirmede vücuda büyük destek oluyor.

IHLAMUR

Ihlamur, öksürük ve boğaz ağrısı gibi grip ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Ihlamur çayı hastalıklarda ateşin düşmesini sağlayıp soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığın güçlenmesine destek olur. Ihlamurun ağrı azaltıcı etkisi olduğundan vücutta oluşan ağrıları giderir.

SARIMSAK

Sarımsağın bağışıklığı güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruma gibi çok önemli faydaları bulunuyor. Doğal antibiyotik görevi gören sarımsak bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli tutuyor. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor.

SOĞAN

Hemen hemen her yemeğimizde kullandığımız soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplara savaş açıyor. Grip ve soğuk algınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesine karşı tam bir kalkan görevi görüyor.

YOĞURT

Yoğurt içerdiği laktik asit ile virüs ve mikroplara karşı vücudun savunma sistemini geliştirirken gribe karşı vücudu koruyor. Uzmanlar grip, üst solunum yolu enfeksiyonuna gibi hastalıklara karşı korunmak için evde mayalanmış yoğurdun her öğün tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

SIVI TÜKETİMİ

Bol su, bitki çayları, sıcak suyla yapılmış limonlu ballı içecekler grip ve soğuk algınlığı belirtilerini en aza indirmeye yardımcı olur. Evde gribi tedavi etmenin en etkili yollarından biri olan dinlenme ve bol miktarda sıvı tüketimi hastalığı kısa zamanda atlatmayı sağlar.