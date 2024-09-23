Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! En faydalı besinler
Sağlıklı beslenme hem günlük yaşantımızın hem de bağışıklık sistemimizin yapı taşlarından biri. Bunu bilmemize rağmen çoğu insan sağlıklı beslenmiyor ve bunun sonucunda da hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Peki hangi besinler daha sağlıklı? İşte soframızdan eksik etmememiz gereken besinler...
Havaların yavaş yavaş soğumaya başlamasıyla hastalık sezonu açıldı. Hastalıklarla mücadelede sağlıklı beslenme büyük rol oynuyor. Peki hangi yiyecekler sağlığımız açısından faydalı? Hangilerini her gün tüketmeliyiz? İşte sofralarımızdan eksik etmememiz gereken 10 besin…
YUMURTA
Günlük hayatta insanların en çok kullandığı besinler arasında yer alan yumurta kahvaltı dahil tüm öğünlerde tüketilebiliyor. Vücuda sayısız faydası olan yumurta tok tutması ve kalp sağlığında önemli rol oynamasıyla biliniyor. İşte yumurta tüketmenin faydaları…Yumurta güçlü bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağıdır
Kalp sağlığı için yararlıdır
Yumurta göz hastalıkları riskini düşürür
Trigliserid seviyesini azaltabilir
HDL (iyi kolesterol) düzeyini artırır
Betain ve kolin sayesinde beyin sağlığına iyi gelerek felç riskini azaltır
Vücut dokularının onarılması ve korunmasını sağlar
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini destekler
SÜT
Süt içerdiği mineraller ve vitaminler bakımından bebeklikten yetişkinliğe kadar olan dönemde sağlık açısından büyük önem taşıyorç. Bağışıklık için önemli bir besin olan süt , kemik yapılarının güçlenmesini, sindirim sistemimin düzenli çalışmasını, metabolizmanın çalışmasını ve diş sağlığının korunmasını sağlar. Ayrıca;
Kilo vermeye ve kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur
Diyabet riskini azaltır
Kalp sağlığın destekler
Bilişsel gerileme riskini azaltır
LİMON
Yaz aylarında serinlemek kış aylarında ise hastalıklardan korunmak için kullandığımız salatalarımızın vazgeçilmez besini olan limon tam bir C vitamini deposu. Bağışıklık sistemi için çok önemli olan limon ayrıca bağırsak sağlını da koruyor. İşte limonun bilmediğimiz faydaları…
Kalbi krizi riskini düşürür
Asidiyle böbrek taşlarını önlemede yardımcı
Kansızlığa iyi gelir.
Eklem iltihaplarına iyi gelir
Sindirime yardımcı olur
Enfeksiyon hastalıklarında tedavi edicidir
DOMATES
Yemeklerimizin, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi domates antioksidan özelliğiyle bağışıklığı güçlendiriyor. İşte yaz aylarının vazgeçilmez besini olan domatesi faydaları…
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kalp sağlığını destekler
Kanserle karşı koruyucudur
Kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardım edip, diyabeti kontrol edebilmeyi sağlar
Antioksidan ve C vitamini kaynağıdır
Güneş yanıklarına karşı vücudu korumaya yardım edebilir
Göz sağlığını korur, göz yorgunluğunu azaltır
Kan pıhtılaşmasını önler
Kemik sağlığını güçlendirir
Bağırsak fonksiyonlarını iyileştirir
AVAKADO
Vitamin ve mineral deposu olan avakado içerdiği lifler bakımdan son zamanlarda kahvaltılarda sıkça tüketilen sağlıklı besinlerin biri. İşte avakadonun bilmediğimiz faydaları…
Kalp-damar sağlığını korur
Kemikleri güçlendirir
Kolesterol seviyesini dengeler
Depresyon etkilerini azaltır
Sindirimi düzenler
Enfeksiyona karşı korur
Hamilelikte bebeğin sağlıklı gelişimine yardımcı olur
Toksinlerin vücuttan atılımını kolaylaştırır
İştahın düzenlenmesinde etkilidir
Beyin fonksiyonunu geliştirir
KIRMIZI ET
İçerdiği demir, çinko ve vitaminler bakımından sık tüketilmesi gereken besinler arasında olan kırmızı et bir çok hastalığa karşı da korur. İşte kırmızı etin faydaları
Kansızlığa iyi gelir
Demir eksikliği tedavisinde tüketilmesi gerek bir besindir.
Kaslara enerji sağlar ve dayanıklılığı artırır.
Kalsiyum ve çinko bakımından zengindir
Sinir sistemi hücrelerini korur.
Hafıza sorunları ve Alzheimer gibi rahatsızlıkları önleyici etkisi vardır.
Keratin sentezini artırdığı için saç dökülmesi problemine karşı etkilidir.
Bağışıklığı güçlendirir
BADEM
Günlük bir avuç badem tüketimi bağışıklığı destekleyerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur. İşte vitamin ve mineral bakımından yüksek, lif, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve E vitamini açısından zengin olan bademin yararları…
Kolestrolü dengeler
Kalp sağlığına iyi gelir
Kemik ve dış yapısını güçlendirir
Kan şekerini kontrol etmeye yardımcıdır
Kilo vermeye yardımcıdır
Kanser riskine karşı korur
Kan basıncını düşürür
Ciltte ince çizgiler ve kırışıklıklar oluşma riskini azaltır
ELMA
En sevilen meyvelerden biri olan elma kanserden, kalp hastalığına kadar bir çok ciddi hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Kırmızı,sarı ve yeşil renk olan elmalar havaların soğumasıyla da bir çok hastalığı önlüyor. İşte elmanın faydaları…
Kalp sağlığına iyi gelir
Kanser riskini azaltır
Vücuttaki iltihabı azaltır
Bağırsak sağlığını destekler
Mide rahatsızlıklarına iyi gelir
Sindirimi düzenler
Kemik sağlığı için önemlidir
BALIK
Sağlıklı beslenmenin en önemli besinlerinden biri olan balık, özellikle kalp sağlığı ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere insan sağlığı üzerindeki faydaları saymakla bitmiyor. İşte çocukların ve yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gerek besinlerin başını çeken balığın faydaları…
Bağışıklık sistemini korur
Zeka gelişime destek olur
Diyabet riskini azaltır
Omega 3 takviyesi sağlar
Kemik yapılarının güçlenmesini sağlar
Eklem ağrılarının giderilmesini sağlar
Hücrelerin onarılmasını sağlar
Alzheimer hastalığın meydana gelme riskini azaltır
Felç riskini azaltır
D vitamini ile uyku kalitesini arttırır
Tümör oluşumunu önler
Cilt hastalıklarına iyi gelir
Göz sağlığını iyileştirir
Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur
MERCİMEK
Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri olan mercimeğin vücudumuza birçok faydası bulunuyor. İçerdiği proteinler bakımından kilo vermeyi destekleyen mercimek diyabetten kalp sağlığına, kanserden, obeziteye kadar birçok hastalığa faydalı olduğu biliniyor.
İşte mercimeğin faydaları..
Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir
Diyabet riskini azaltır
Kansere karşı koruyucudur
Obeziteyi önler
Tansiyon hastalıklarında düzenleyici
Kolestrolü düzenler