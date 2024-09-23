Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! En faydalı besinler

23 Eylül 2024 12:10 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:11

Sağlıklı beslenme hem günlük yaşantımızın hem de bağışıklık sistemimizin yapı taşlarından biri. Bunu bilmemize rağmen çoğu insan sağlıklı beslenmiyor ve bunun sonucunda da hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Peki hangi besinler daha sağlıklı? İşte soframızdan eksik etmememiz gereken besinler...

Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler

Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler

Havaların yavaş yavaş soğumaya başlamasıyla hastalık​ sezonu açıldı. Hastalıklarla mücadelede sağlıklı beslenme​ büyük rol oynuyor. Peki hangi yiyecekler sağlığımız açısından faydalı? Hangilerini her gün tüketmeliyiz? İşte sofralarımızdan eksik etmememiz gereken 10 besin…

YUMURTA

Günlük hayatta insanların en çok kullandığı besinler arasında yer alan yumurta kahvaltı dahil tüm öğünlerde tüketilebiliyor. Vücuda sayısız faydası olan yumurta tok tutması ve kalp sağlığında önemli rol oynamasıyla biliniyor. İşte yumurta tüketmenin faydaları…Yumurta güçlü bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağıdır

Kalp sağlığı​ için yararlıdır

Yumurta göz hastalıkları riskini düşürür

Trigliserid seviyesini azaltabilir

HDL (iyi kolesterol) düzeyini artırır

Betain ve kolin sayesinde beyin sağlığına iyi gelerek felç riskini azaltır

Vücut dokularının onarılması ve korunmasını sağlar

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini destekler

SÜT

Süt içerdiği mineraller ve vitaminler bakımından bebeklikten yetişkinliğe kadar olan dönemde sağlık açısından büyük önem taşıyorç. Bağışıklık için önemli bir besin olan süt , kemik yapılarının güçlenmesini, sindirim sistemimin düzenli çalışmasını, metabolizmanın çalışmasını ve diş sağlığının korunmasını sağlar. Ayrıca;

Kilo vermeye ve kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur

Diyabet riskini azaltır

Kalp sağlığın destekler

Bilişsel gerileme riskini azaltır

LİMON

Yaz aylarında serinlemek kış aylarında ise hastalıklardan korunmak için kullandığımız salatalarımızın vazgeçilmez besini olan limon tam bir C vitamini deposu. Bağışıklık sistemi​ için çok önemli olan limon ayrıca bağırsak sağlını da koruyor. İşte limonun bilmediğimiz faydaları…

Kalbi krizi riskini düşürür

Asidiyle böbrek taşlarını önlemede yardımcı

Kansızlığa iyi gelir.

Eklem iltihaplarına iyi gelir

Sindirime yardımcı olur

Enfeksiyon hastalıklarında tedavi edicidir

DOMATES

Yemeklerimizin, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi domates antioksidan özelliğiyle bağışıklığı güçlendiriyor. İşte yaz aylarının vazgeçilmez besini olan domatesi faydaları…

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kalp sağlığını destekler

Kanserle karşı koruyucudur

Kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardım edip, diyabeti kontrol edebilmeyi sağlar

Antioksidan ve C vitamini kaynağıdır

Güneş yanıklarına karşı vücudu korumaya yardım edebilir

Göz sağlığını korur, göz yorgunluğunu azaltır

Kan pıhtılaşmasını önler

Kemik sağlığını güçlendirir

Bağırsak fonksiyonlarını iyileştirir

AVAKADO

Vitamin ve mineral deposu olan avakado içerdiği lifler bakımdan son zamanlarda kahvaltılarda sıkça tüketilen sağlıklı besinlerin biri. İşte avakadonun bilmediğimiz faydaları…

Kalp-damar sağlığını korur

Kemikleri güçlendirir

Kolesterol seviyesini dengeler

Depresyon etkilerini azaltır

Sindirimi düzenler

Enfeksiyona karşı korur

Hamilelikte bebeğin sağlıklı gelişimine yardımcı olur

Toksinlerin vücuttan atılımını kolaylaştırır

İştahın düzenlenmesinde etkilidir

Beyin fonksiyonunu geliştirir

KIRMIZI ET

İçerdiği demir, çinko ve vitaminler bakımından sık tüketilmesi gereken besinler arasında olan kırmızı et bir çok hastalığa karşı da korur. İşte kırmızı etin faydaları

Kansızlığa iyi gelir

Demir eksikliği tedavisinde tüketilmesi gerek bir besindir.

Kaslara enerji sağlar ve dayanıklılığı artırır.

Kalsiyum ve çinko bakımından zengindir

Sinir sistemi hücrelerini korur.

Hafıza sorunları ve Alzheimer gibi rahatsızlıkları önleyici etkisi vardır.

Keratin sentezini artırdığı için saç dökülmesi problemine karşı etkilidir.

Bağışıklığı güçlendirir

BADEM

Günlük bir avuç badem tüketimi bağışıklığı destekleyerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur. İşte vitamin ve mineral bakımından yüksek, lif, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve E vitamini açısından zengin olan bademin yararları…

Kolestrolü dengeler

Kalp sağlığına iyi gelir

Kemik ve dış yapısını güçlendirir

Kan şekerini kontrol etmeye yardımcıdır

Kilo vermeye yardımcıdır

Kanser riskine karşı korur

Kan basıncını düşürür

Ciltte ince çizgiler ve kırışıklıklar oluşma riskini azaltır

ELMA

En sevilen meyvelerden biri olan elma kanserden, kalp hastalığına kadar bir çok ciddi hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Kırmızı,sarı ve yeşil renk olan elmalar havaların soğumasıyla da bir çok hastalığı önlüyor. İşte elmanın faydaları…

Kalp sağlığına iyi gelir

Kanser riskini azaltır

Vücuttaki iltihabı azaltır

Bağırsak sağlığını destekler

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir

Sindirimi düzenler

Kemik sağlığı için önemlidir

BALIK

Sağlıklı beslenmenin en önemli besinlerinden biri olan balık, özellikle kalp sağlığı ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere insan sağlığı üzerindeki faydaları saymakla bitmiyor. İşte çocukların ve yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gerek besinlerin başını çeken balığın faydaları…

Bağışıklık sistemini korur

Zeka gelişime destek olur

Diyabet riskini azaltır

Omega 3 takviyesi sağlar

Kemik yapılarının güçlenmesini sağlar

Eklem ağrılarının giderilmesini sağlar

Hücrelerin onarılmasını sağlar

Alzheimer hastalığın meydana gelme riskini azaltır

Felç riskini azaltır

D vitamini ile uyku kalitesini arttırır

Tümör oluşumunu önler

Cilt hastalıklarına iyi gelir

Göz sağlığını iyileştirir

Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur

MERCİMEK

Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri olan mercimeğin vücudumuza birçok faydası bulunuyor. İçerdiği proteinler bakımından kilo vermeyi destekleyen mercimek diyabetten kalp sağlığına, kanserden, obeziteye kadar birçok hastalığa faydalı olduğu biliniyor.

İşte mercimeğin faydaları..

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir

Diyabet riskini azaltır

Kansere karşı koruyucudur

Obeziteyi önler

Tansiyon hastalıklarında düzenleyici

Kolestrolü düzenler