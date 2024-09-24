Baş ağrısı günlük hayatı kabusa çeviriyor! İşte baş ağrısı türleri

24 Eylül 2024 11:10 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:43

Hemen hemen herkesin günlük hayatta yaşadığı baş ağrısı problemi kişilerin yaşam kalitesini düşürüyor. Çoğu kişide stres, uykusuzluk, yorgunluk, ani hava değişimleri ve az su tüketimi gibi sebeplerden dolayı oluşurken bazen de ciddi hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. İşte dikkat etmemiz gereken baş ağrısı türleri...

Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler

Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler

Kahvaltı sofralarında tütün var! Sigaradan daha ölümcül besinler belli oldu

Kahvaltı sofralarında tütün var! Sigaradan daha ölümcül besinler belli oldu

Büyük çoğunluğumuzun günlük hayatta yaşadığı baş ağrıları bazen ciddi sonuçlar doğurabilir. Çoğu kişide stres, uykusuzluk, yorgunluk, ani hava değişimleri ve az su tüketimi gibi sebeplerden dolayı oluşan baş ağrıları bazen de ciddi hastalıklar nedeniyle ortaya çıkıyor. Uzmanlar baş ağrılarının yaşandığı bölge ve şiddetinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini belirterek ateş, nefes darlığı, baş dönmesi gibi şikayetlerin oluşması durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda vatandaşları uyardı. İşte günlük hayatı etkileyen baş ağrısı türleri...

BİRİNCİL BAŞ AĞRISI

Bu tür baş ağrıları çeşitle sebepler nedeniyle ortaya çıkar. Bu tip baş ağrılarına uzun süre aç kalmak, az su tüketimi, öksürme, stres, sigara ve alkol kullanımı, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme gibi sebepler neden olur. Birincil baş ağrıları genelde ciddi bir durumun habercisi değildir. Fakat ağrı derecesi günlük yaşantıyı olumsuz etkiler.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRILARI

Gerilim tipi baş ağrılarında stres ağrıyı tetikler. Bu tip ağrılar, başta basınç hissine sebep olur. Başta ağırlık hissi, boyun ve omuz ağrısı, ışık ve sese karşı hassasiyet diğer belirtiler arasındadır. Ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler kullanılarak rahatlama sağlanabilir

MİGREN TİPİ BAŞ AĞRISI

Migren, başın bir tarafında zonklayan şiddetli bir ağrı ile ortaya çıkan baş ağrısı türüdür. Migren ağrısına neden olan faktörler genelde östrojen düzeylerinde düşüş, alkol kullanımı, stres, hava koşulları ve uykusuzluktur. Migren atağı ışığa, sese ve kokulara karşı artan hassasiyet, mide bulantısı, kusma, tek gözde görme kaybı, konuşma güçlüğü ve başın bir tarafında baskın olan yoğun ağrıdan oluşur.

KÜME BAŞ AĞRILARI

Bu tip ağrılar ciddi bir sorun oluşturmayan fakat kişilerin yaşam kalitesini bozar. Genellikle tek yanlı, göz çevresinde ve oyucu bir ağrı olur. Küme tipi baş ağrısı hastayı gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetli gelir. Sık atakların olduğu küme dönemi sonrasında iyileşme dönemi gelir fakat iyileşme süreci haftalar, aylar ve hatta yıllar bile sürebilir.

KRONİK GÜNLÜK BAŞ AĞRILARI

Kronik günlük baş ağrıları üç aydan uzun bir süre boyunca ayda 15 gün veya daha fazla ortaya çıkar. Kısa süreli ve uzun süreli de kronik günlük baş ağrıları oluşur. Uzun süreli baş ağrıları dört saatten fazla sürer.

İKİNCİL BAŞ AĞRISI

İkincil baş ağrıları altta yatan farklı bir nedenden kaynaklanan baş ağrısı türlerinden biri. Altta yatan neden tedavi edildikten sonra kendiliğinden geçer. Bu ağrılara bazı örnekler dehidrasyon baş ağrısı, sinüs baş ağrısı, omurilik baş ağrıları ve gök gürültüsü baş ağrıları olarak gösterilir.

SİNÜS BAŞ AĞRISI

Bu tip baş ağrısında elmacık kemikleri, alın ve burunda sürekli bir ağrı hissedilir. Kafa bölgesinde bulunan sinüs adlı boşluklar iltihaplandığından görülen bir bir ağrı çeşididir. Genellikle ağrı ile birlikte burun akıntısı, kulaklarda dolgunluk, ateş, yüzde şişme gibi belirtiler olur.

TRAVMA SONRASI BAŞ AĞRISI

Bu tip baş ağrıları kafa travmasından birkaç gün sonra görülmeye başlar. Ağrı genellikle zaman zaman artar. Beraberinde baş dönmesi, odaklanmada zorluk, hafıza sorunları, sürekli sinirli ruh hali, görülebilir. Bu tip baş ağrıları uzun sürebilir.

TANSİYONA BAĞLI BAŞ AĞRISI

Hipertansiyon baş ağrısı, genellikle başın her iki tarafında meydana gelen, zonklayan ve fiziksel aktivite ile kötüleşen bir ağrı çeşidi olarak karşımıza çıkar. Terleme, çarpıntı ve anksiyete gibi hipertansiyon semptomlarının eşlik ettiği bu ağrının ana sebebi ani kan basıncının bir anda yükselmesi olarak görülür.