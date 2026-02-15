Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bahçede çay içerken felç geçirdi: "Yorgunluktan" sandı gerçek hastanede ortaya çıktı

İskoçya'da yaşayan Gordon Robb, hiçbir fiziksel belirti göstermeden geçirdiği felci sadece okuma yetisini kaybedince fark etti. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bahçede çay içerken felç geçirdi:
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 16:22

İskoçya'da yaşayan 63 yaşındaki Gordon Robb, bahçesinde vakit geçirirken ölümcül bir tehlike atlattı. Daily Mail'in haberine göre, klasik belirtilerinin hiçbirini göstermeyen adam sadece tek bir yetisini kaybedince durumun ciddiyeti ortaya çıktı.

Bahçede çay içerken felç geçirdi: "Yorgunluktan" sandı gerçek hastanede ortaya çıktı

0:00 118
HABERİN ÖZETİ

Bahçede çay içerken felç geçirdi: "Yorgunluktan" sandı gerçek hastanede ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İskoçya'da 63 yaşındaki Gordon Robb, sadece okuma yeteneğini kaybederek beyin kanaması geçirdi ve nadir görülen bu durum, kuzeninin uyarısıyla erken teşhis edilerek hayatını kurtardı.
63 yaşındaki Gordon Robb, klasik inme belirtileri göstermeden beyin kanaması geçirdi.
Tek semptomu, yazılı metinleri okuyamama veya anlamlandıramama oldu.
Başlangıçta yorgunluk sandığı durumu, inme geçiren kuzeninin ısrarıyla hastanede teşhis edildi.
Bu durum, inme hastalarının yüzde birinden azında görülen, sadece okuma güçlüğü ile seyreden çok nadir bir vakadır.
Erken müdahale sayesinde hayatta kalmayı başardı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Telefonundaki e-postaları kontrol etmek istediğinde zorlanan Gordon Robb'un ekranda gördüğü yazılar, kendisine tamamen yabancı bir dildeymiş gibi görünüyordu. Robb, yaşadığı o anları şu sözlerle ifade etti: "Hepsini net bir şekilde görebiliyordum. Kimden geldiğini de anlıyordum. Ancak kelimeler benim için hiçbir anlam ifade etmiyordu."

Bahçede çay içerken felç geçirdi: "Yorgunluktan" sandı gerçek hastanede ortaya çıktı

YORGUNLUK SANDI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

O sırada gece geç yattığı için yorgun olduğunu düşünen Robb, durumun üzerinde pek durmadı. Hatta öyle ki, akşam saatlerinde arkadaşları Ryder Cup hakkında mesajlar atmaya başladığında yazılanları okuyamadığı için erken yatmaya karar verdi. Ertesi gün para çekmeye gittiğinde ATM'deki ekranı da okuyamadığını fark eden adam doktora gitmeye niyetlendi.

Tam o sırada, sadece üç hafta önce kocasını ani bir inme nedeniyle kaybeden kuzeni devreye girdi. Kuzeninin ısrarıyla acil servise götürülen Robb'un aslında geçirdiği (hemorajik inme) anlaşıldı.

YÜZDE 1 İHTİMAL GERÇEKLEŞTİ

Felç vakalarında genellikle yüz düşmesi, kol güçsüzlüğü veya konuşma bozukluğu gibi belirtiler görülüyor. Bunların hiçbirini yaşamayan Robb'un durumu ise tıp literatüründe oldukça nadir rastlanan bir örneği teşkil ediyor. Uzmanlara göre, başka hiçbir semptom olmaksızın sadece yazılı kelimeleri tanıma güçlüğü, inme geçiren hastaların yüzde birinden azında görülüyor.

Şans eseri hayatta kaldığını belirten Robb, okuma güçlüğü dışında gayet sağlıklı göründüğünü dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple'ın uygun fiyatlı modeli iPhone 17e için geri sayım: Tüm özellikler sızdırıldı
Bodrumlu gençlerden orman yangınlarına “yapay zekalı” kalkan: IYTIMS ödül getirdi
ETİKETLER
#Sağlık
#beyin kanaması
#inme
#Nadirkasa
#Okuma Zorluğu
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.