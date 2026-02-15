Bahçede çay içerken felç geçirdi: "Yorgunluktan" sandı gerçek hastanede ortaya çıktı

İskoçya'da yaşayan 63 yaşındaki Gordon Robb, bahçesinde vakit geçirirken ölümcül bir tehlike atlattı. Daily Mail'in haberine göre, klasik inme belirtilerinin hiçbirini göstermeyen adam sadece tek bir yetisini kaybedince durumun ciddiyeti ortaya çıktı.

Telefonundaki e-postaları kontrol etmek istediğinde zorlanan Gordon Robb'un ekranda gördüğü yazılar, kendisine tamamen yabancı bir dildeymiş gibi görünüyordu. Robb, yaşadığı o anları şu sözlerle ifade etti: "Hepsini net bir şekilde görebiliyordum. Kimden geldiğini de anlıyordum. Ancak kelimeler benim için hiçbir anlam ifade etmiyordu."

YORGUNLUK SANDI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

O sırada gece geç yattığı için yorgun olduğunu düşünen Robb, durumun üzerinde pek durmadı. Hatta öyle ki, akşam saatlerinde arkadaşları Ryder Cup hakkında mesajlar atmaya başladığında yazılanları okuyamadığı için erken yatmaya karar verdi. Ertesi gün para çekmeye gittiğinde ATM'deki ekranı da okuyamadığını fark eden adam doktora gitmeye niyetlendi.

Tam o sırada, sadece üç hafta önce kocasını ani bir inme nedeniyle kaybeden kuzeni devreye girdi. Kuzeninin ısrarıyla acil servise götürülen Robb'un aslında beyin kanaması geçirdiği (hemorajik inme) anlaşıldı.

YÜZDE 1 İHTİMAL GERÇEKLEŞTİ

Felç vakalarında genellikle yüz düşmesi, kol güçsüzlüğü veya konuşma bozukluğu gibi belirtiler görülüyor. Bunların hiçbirini yaşamayan Robb'un durumu ise tıp literatüründe oldukça nadir rastlanan bir örneği teşkil ediyor. Uzmanlara göre, başka hiçbir semptom olmaksızın sadece yazılı kelimeleri tanıma güçlüğü, inme geçiren hastaların yüzde birinden azında görülüyor.

Şans eseri hayatta kaldığını belirten Robb, okuma güçlüğü dışında gayet sağlıklı göründüğünü dile getirdi.