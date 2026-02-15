Menü Kapat
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

Apple'ın uygun fiyatlı modeli iPhone 17e için geri sayım: Tüm özellikler sızdırıldı

Apple'ın uygun fiyatlı yeni modeli iPhone 17e teknik özellikleri, lansman gününe az bir zaman kala sızdırıldı. Önceki modelde bulunmayan MagSafe desteği geri getirilirken, başlangıç depolama kapasitesinin 256GB'a yükseltileceği iddia edildi. Peki iPhone 17e özellikleri ve fiyatı ne olacak?

Murat Makas
15.02.2026
15.02.2026
Apple'ın bütçe dostu akıllı telefon serisine eklenecek yeni halka olan iPhone 17e, tanıtılmasına kısa süre kala büyük bir sızıntıyla gündeme geldi. Jon Prosser, YouTube üzerinden paylaştığı videoda cihazın teknik özelliklerini ve tasarım detaylarını gözler önüne serdi.

Ming-Chi Kuo ve Mark Gurman gibi teknoloji sektörünün tanınmış isimlerinin raporlarıyla da örtüşen sızıntı, iPhone 17e cihazının iPhone 16e'ye kıyasla küçük ama dişe dokunur iyileştirmeler barındıracağını gösteriyor.

IPHONE 17E, DİNAMİK ADA İLE GELECEK

Prosser'ın aktardığı bilgilere göre, iPhone 17e modelinde çentik tasarımı tarihe karışıyor ve yerini Dinamik Ada'ya (Dynamic Island) bırakıyor. Ancak ünlü kaynak, Apple'ın son anda tasarım değişikliğine gidebileceğini de belirtiyor. Telefonun ekranı konusunda ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Yine 60Hz yenileme hızı sunan bir panel ile geleceği ifade ediliyor.

Apple'ın uygun fiyatlı modeli iPhone 17e için geri sayım: Tüm özellikler sızdırıldı

KAMERA VE DONANIM ÖZELLİKLERİ NETLEŞTİ

Cihazın kalbinde A19 çipinin biraz daha düşük performanslı bir versiyonu yer alacak. 8GB RAM ile desteklenen model, iPhone 16e ile aynı kapasiteye sahip 4 bin mAh bataryadan güç alacak. Bağlantı tarafında ise C1X modem kullanılacağı öngörülüyor.

Kamera kurulumunda, ön tarafta 18 Megapiksel çözünürlüğünde ve Center Stage destekli bir selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise çözünürlük 48 Megapiksel olarak kalsa da düşük ışık performansının artırıldığı belirtiliyor.

MAGSAFE GERİ DÖNÜYOR, DEPOLAMA ARTIYOR

Önceki modelde yapılan en büyük eleştirilerden biri olan MagSafe eksikliği iPhone 17e ile gideriliyor. Kullanıcılar artık Apple'ın manyetik şarj teknolojisinden ve MagSafe aksesuarlarından faydalanabilecek.

Akıllı telefonun fiyat/performans dengesini değiştirecek en önemli hamle ise depolama alanında yapılıyor. 599 dolarlık başlangıç fiyatı korunurken, temel depolama kapasitesi 128GB'tan 256GB'a yükseltiliyor. Yani kullanıcılar ekstra para ödemeden iki kat daha fazla dahili hafızaya sahip olmuş olacaklar.

Siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak lavanta renginin de test edildiği ancak son kararın henüz netleşmediği ifade edilen cihazın önümüzdeki hafta duyurulması bekleniyor.

