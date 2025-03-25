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 | Onur Kaya

Bakan duyurdu: 16 ilaç geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın geri ödeme listesine eklendiğini açıkladı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bakan duyurdu: 16 ilaç geri ödeme listesinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 10:39

8'i yerli üretim olan 16 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan geldi.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

5'İ KANSER İLACI, 16 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Dirençli multipl miyelom, prostat ve cilt kanseri, ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluk, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan 8'i yerli üretim olan 16 ilaç geri ödeme listesine eklendi." ifadelerini kullandı.

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AİLE HEKİMLERİNİN YAZDIĞI İLAÇ SAYISI DA ARTTI

Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının da artırıldığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aile hekimliği uzmanları ve iç hastalıkları uzmanları daha fazla ilaca rapor düzenleyebilecek. Kardiyolojik, dermatolojik ve göz hastalıkları ile diyabet, hipertansiyon, major depresyon ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ve çölyak tedavisinde kullanılan ürünlere erişim kolaylaştırıldı. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

https://x.com/isikhanvedat/status/1904427877656854836

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