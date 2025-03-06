Bakan duyurdu: 5 kanser ilacı geri ödeme listesinde

İstanbul
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı kanser ilaçlarını geri ödeme listesine ekledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."