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 | Emir Yücel

Dikkat son nefesiniz olabilir!

Gün içinde uyuklama, dikkat dağınıklığı ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren uyku apnesi, toplumda sanıldığından çok daha yaygın görülüyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 10:08

Toplumda sanılandan daha yaygın olan uyku apnesinin sadece horlama sorunu olmadığını belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, bu rahatsızlığın Alzheimer, inme ve kalp hastalıklarına zemin hazırlayabileceğini vurguladı.


Geceleri horlamanın masum bir durum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında bu, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Toplumda sanıldığından çok daha yaygın görülen uyku apnesi, sadece uyku kalitesini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda Alzheimer ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların riskini de artırıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, uyku apnesinin sebeplerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Özellikle çevresel faktörlerin büyük etkisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arı, bu sorunun kontrol altına alınmadığında hayat kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğini belirtti.


UYKU APNESİNİN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ ÇEVRESEL FAKTÖRLER


Uyku apnesinin nedenleri arasında genetik faktörlerin ikinci planda kaldığını belirten Doç. Dr. Arı, hastalığın en büyük tetikleyicilerinin çevresel faktörler olduğuna dikkat çekerek, “Uyku apnesinin gelişiminde, aşırı kilo alımı ve sağlıksız beslenme önemli rol oynuyor. Özellikle insülin direnci, metabolik sendrom, kalp hastalıkları gibi durumlar metabolizmayı yavaşlatarak apnenin oluşumunu hızlandırıyor” dedi.

Doç. Dr. Buse Çağla Arı


ALZHEIMER VE KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ ARTIRIYOR


Uyku apnesinin en sık görülen belirtilerinin baş ağrısı, aşırı uyku hali, konsantrasyon güçsülüğü ve unutkanlık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Arı, bu durumun uzun vadede ciddi hastalıklara yol açabileceğini vurguladı. “Hastalarda özellikle sabahları enseden başlayıp başın tepesine doğru yayılan sıkıştırıcı tarzda baş ağrıları sık görülüyor. Bunun dışında gündüz aşırı uykululuk hali, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde Alzheimer ve diğer demans hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Ayrıca uzun süreli uyku apnesi, iskemik hastalıklara ve kardiyovasküler rahatsızlıklara da yol açabiliyor” diye konuştu.


UYKU APNESİ TEK BAŞINA ALZHEIMER SEBEBİ OLMAZ


Uyku apnesinin Alzheimer hastalığını doğrudan tetiklediğine dair net bir kanıt bulunmadığını belirten Doç. Dr. Arı, “Uyku apnesinin süreci hızlandırdığını söyleyebiliriz ancak tek başına Alzheimer’a neden olduğunu söylemek doğru olmaz. Alzheimer, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluşan bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.


HORLAMA VE NEFES DURMASINA DİKKAT!


Uyku apnesinin teşhisinde en önemli noktanın hastanın gece boyunca gösterdiği belirtiler olduğunu belirten Doç. Dr. Arı, “Horlama esnasında aniden nefes durması ve ardından tekrar horlamaya devam etme uyku apnesinin en belirgin göstergesidir. Bunun dışında sabahları yorgun uyanma, gece terlemeleri ve sık idrara çıkma gibi belirtiler de hastalığın habercisi olabilir” dedi.


UYKU APNESİ TANI VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?


Uyku apnesinin kesin tanısının konulması için uyku laboratuvarlarının önemli bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Arı, “Öncelikle hastayı bir gece boyunca uyku laboratuvarında polisomnografi testiyle takip ediyoruz. Eğer uyku apnesi tespit edilirse, PAP cihazı ile pozitif hava basıncı vererek hastanın solunumunun durmasını engelliyoruz. Bu tedavi yöntemi, uyku esnasında hastanın oksijen seviyesini dengeleyerek apne nöbetlerinin önüne geçiyor” şeklinde konuştu.


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#uyku apnesi
#Sağlık
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