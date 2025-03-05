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 | Emir Yücel

Bu belirtilere dikkat! Kolon kanseri riskini azaltıyor!

Kolon kanseri, ülkemizde en sık görülen ve erken teşhis edilmediğinde hayati riskleri de beraberinde getiren kanser türlerinin başında geliyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 09:44

Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Mustafa Öncel, kolon kanserinin en sık görülen ve en fazla can kaybına yol açan kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, hastalığa karşı korunmanın mümkün olduğunu söyledi.


Mart ayı, Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla erken teşhisin önemini bir kez daha akıllara getirdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Onkolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, kolon kanserinin en sık görülen ve en fazla can kaybına yol açan kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu hastalığın önlenebileceğini söyledi. Kolon kanserinin erken evrede belirti verebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Öncel, özellikle makattan kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı gibi durumların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Öncel


SAĞLIKLI YAŞAM KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR


Kolon kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öncel, “Beslenme düzenini Akdeniz mutfağına yönlendirmek, yağlı ve yüksek kalorili gıdalardan uzak durmak, sigara ve alkol tüketmemek, düzenli egzersiz yapmak ve fazla kilolardan kurtulmak kolon kanserine karşı koruyucu etki sağlar” dedi. Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Öncel, “Daha düzenli ve stresten uzak bir yaşam sürmek genel sağlığımızı iyileştirirken kolon kanseri riskini de azaltır” diye konuştu.


BU BELİRTİLERE DİKKAT!


Kolon kanserinin erken evrede belirti verebileceğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Öncel, şu uyarılarda bulundu: Kolon kanserinin en önemli belirtilerinden biri makattan kanamadır. Bağırsak alışkanlıklarında değişikliklerin yaşanmasıyla birlikte ishal veya kabızlık yaşanabilir. Karın ağrısı ve şişkinlik görülebilir. Bu tür belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekmektedir. Bu belirtiler erken teşhisin tedavi başarısını artırmaktadır.”


50 YAŞINDAN SONRA MUTLAKA KOLONOSKOPİ YAPTIRIN


Kolon kanserinin belirti vermeden de ortaya çıkabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Öncel, “Hiçbir şikâyeti olmayan sağlıklı bireylerin dahi 50 yaşından itibaren kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Ucunda kamera bulunan esnek bir tüple bağırsakları inceleyerek erken teşhis sağlayabiliyoruz. Kolonoskopi sayesinde kansere dönüşebilecek polipler tespit edilerek erkenden tedavi edilebiliyor. Gelişen tedavi yöntemleri sayesinde kolon kanseri başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Doğru tedavi planlamasıyla hastalarımız sağlıklı bir yaşama kavuşabiliyor. Hastaya minimal Invaziv teknikler kullanılarak laparoskopik veya robotik ameliyat edilebilir. Hatta bazı koşullarda hasta ameliyat edilmeyebilir. Bu durum verilen radyoterapi veya kemoterapi sonrasında tümörün tamamen ortadan kalkması ile gerçekleşir” şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#kolon kanseri
#Sağlık
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