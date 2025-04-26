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Sağlık
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 | Onur Kaya

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Bir SMA ilacını daha devlet karşılayacak

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir SMA ilacının geri ödeme listesine eklendiğini açıkladı.

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Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Bir SMA ilacını daha devlet karşılayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 11:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemesinde kullanılan ilaçların hastaneler tarafından temin edileceğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla vatandaşların daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attıklarını belirten Işıkhan, yapılan düzenlemelere ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Bir SMA ilacını daha devlet karşılayacak

SMA İLACI ARTIK ECZANEDEN DEĞİL HASTANEDEN ALINACAK

"Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz, kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi."

Sıkça Sorulan Sorular

SMA HASTALIĞI NEDİR?
Açılımı Spinal Musküler Atrofi olan SMA, kas kaybı ve zayıflığa neden olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır. Vücutta yer alan birçok kası tutarak hareket kabiliyetini etkileyen bu hastalık, kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak bilinen SMA, batı ülkelerinde daha sık görülür. Ülkemizde ise yaklaşık 6 bin-10 bin doğumda bir bebekte görülen genetik geçişli bir hastalıktır. SMA hareket hücreleri adı verilen motor nöronlardan kaynaklanan, kas kaybı ile karakterize ilerleyen bir hastalıktır.
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#Sağlık
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