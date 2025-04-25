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Sağlık
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Editor
 | Selahattin Demirel

Devlet hastanesinde skandal! Başhekimin ihbarı her şeyi ortaya çıkardı

Bursa'daki Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3'ü hastane personeli, 13 şüpheli gözaltına alındı. Skandalı başhekimin ortaya çıkardığı öğrenildi.

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Devlet hastanesinde skandal! Başhekimin ihbarı her şeyi ortaya çıkardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 19:09

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engellilere verilen raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün yaptığı operasyonla 8'i rapor alan, 3'ü hastane personeli, 1'i eski doktor ve 1'i eski hastane çalışanı toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alınması için usulsüz rapor alındığı iddia edilirken, soruşturma sürüyor.

Devlet hastanesinde skandal! Başhekimin ihbarı her şeyi ortaya çıkardı

İHBARI 2 YIL ÖNCE BAŞHEKİMİN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’yi sarsan skandalı başhekim ortaya çıkardı. İddiaya göre, şüphelileri yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, konuyu 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar etti. Hemen harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ise Orhangazi Devlet Hastanesi'ne müfettiş yolladı. İlk olarak hastanede poliklinik sekreteri H.K.C.'nin işine son verildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı konuyu Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Savcılık gizlilik kararıyla uzun süredir konuyu soruşturdu.

Devlet hastanesinde skandal! Başhekimin ihbarı her şeyi ortaya çıkardı

HASTA OLMAYANLARI HASTA GİBİ GÖSTERMİŞLER

İddiaya göre engelli raporu ile otomobil verilmesi için hasta olmayan kişilere böbrek yetmezliği, şeker hastası olmayan kişilere şeker hastası tanısı konulduğu ortaya çıktı.

Diğer çarpıcı bir iddia ise engelli raporu için hastaların kan sonuçlarının değiştirildiği savcılıktaki ihbarlarda yer alıyor. Uzun yıllar bu şekilde sistemin işlediği iddia edilirken Orhangazi’de yüzlerce aracın engelli raporu sayesinde verildiği öğrenildi.

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#Sağlık
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