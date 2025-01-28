Bakan Memişoğlu talimatı verdi: Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş

28 Ocak 2025 09:05 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:46

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı.

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Akut böbrek yetmezliği nedir ve belirtileri neler? Akut böbrek yetmezliği neden olur?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerinde geniş çaplı denetimlerin başladığı duyuruldu. Denetimlerin; acil sağlık hizmetleri, poliklinikler, hasta hakları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve merkezi sterilizasyon gibi kritik öneme sahip alanlarda yoğunlaşacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlenecek"