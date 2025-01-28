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Bakan Memişoğlu talimatı verdi: Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ocak 2025 09:05 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:46
Bakan Memişoğlu talimatı verdi: Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerinde geniş çaplı denetimlerin başladığı duyuruldu. Denetimlerin; acil sağlık hizmetleri, poliklinikler, hasta hakları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve merkezi sterilizasyon gibi kritik öneme sahip alanlarda yoğunlaşacağı bildirildi.

Bakan Memişoğlu talimatı verdi: Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş - 1. Resim

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlenecek"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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