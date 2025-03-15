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 | Merve Yaz

'Bal' diye 'zehir' yedirmişler! Ünlü marka ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını hiçe sayan markaları bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığını belirleyen güncellenmiş listeyi kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye göre, ünlü bir bal markasında hile tespit edildi. Ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddeler bulunduğu ve bunun tüketici sağlığına risk taşıdığı belirtildi.

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'Bal' diye 'zehir' yedirmişler! Ünlü marka ifşa oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 16:25

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerinin sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

Güncellenen taklit ve tağşiş listesi, tüketicilerde şaşkınlık meydana getirdi.

Bakanlık, piyasada yaygın olarak satılan ünlü bir bal markasının kalite standartlarına uymadığını duyurdu.

ÜNLÜ BAL MARKASINDA HİLE

Bakanlık tarafından 11 Mart tarihinde açıklanan listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli balda sahtecilik belirlendi.
Bu ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin yer aldığı ve bunun tüketici sağlığı için risk oluşturduğu ifade edildi.

SAHTE BAL ANLAŞILABİLİR Mİ?

Uzmanlar, sahte balı ayırt etmenin birkaç pratik yolu olduğunu vurguluyor:

Balın kıvamı aşırı akışkansa dikkatli olun, çünkü gerçek bal genellikle daha yoğun bir yapıya sahiptir.

Şekerlenme her zaman doğallığın göstergesi değildir; bazı hileli ballar yapay tatlandırıcılar içerebilir.
Renk ve koku farklılıklarına dikkat edin. Hakiki balın kokusu belirgin ve doğaldır.

Sıkça Sorulan Sorular

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?
Uzmanlar, sahte balı ayırt etmenin birkaç pratik yolu olduğunu vurguluyor: Balın kıvamı aşırı akışkansa dikkatli olun, çünkü gerçek bal genellikle daha yoğun bir yapıya sahiptir. Şekerlenme her zaman doğallığın göstergesi değildir; bazı hileli ballar yapay tatlandırıcılar içerebilir. Renk ve koku farklılıklarına dikkat edin. Hakiki balın kokusu belirgin ve doğaldır.
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#Sağlık
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