Batıda sinek, doğuda çekirge alarmı verildi! Evlerin içlerine kadar giriyorlar

11 Haziran 2024 10:06 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:50

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Küresel ısınmanın etkileri daha net bir şekilde yaşanmaya başladı. En önemli habercisi ise bölgesel artan hayvan istilaları oldu. Belgesel değil gerçek Batıda sinek, Doğuda çekirge alarmı verildi. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa gibi şehirlerde vatandaşlar sineklerden dert yanarken Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Batman gibi şehirlerde çekirgelerin sayısı giderek arttı.

BATIDA SİNEK, DOĞUDA ÇEKİRGE ALARMI VERİLDİ!

Türkiye sınırları dışında diğer ülkelerde de çeşitli hayvan türlerinde olan artış sonrası DSÖ salgın hastalıkları alarm verdi. New York Tımes'te yer alan açıklamada; özellikle sivrisineklerden bulaşan virüslerin insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Dünya Sağlık Örgütü, çekirge kurbağa ateş böceği, tırtıl gibi hayvanların ise tarımı zorlaştıracağının altını çizdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde sıklıkla çekirge şikayetleri gelirken, İstanbul'da vatandaşlar özellikle küçük sineklerden dert yandı. Evlere kadar giren ve yaşamı olumsuz etkileyen bu sinekler bir kaç vakaya da neden oldu.

Kulak ve burundan giren sinekler kulak zarına ve solunuma zarar verdi. Aniden artan sıcaklığın neden olduğu bu istila karşısında uzmanlar uyarıda bulundu. Evlerin sık sık havalandırılması. Ancak sinekliklerle korunması gerektiğinin altı çizildi.

İstila için ise belediyelerin hızla ilaçlama yapılması çağrısında bulunuldu. Bu konuda en çok iş belediyelere düşüyor. Düzenli ilaçlama ilen yaşanan artışın dengelenmesi gerekiyor. Yaşanan sıcak hava dalgasının normal şartlarda Temmuz ortasında başlaması planlanırken Haziran başında yaşanması alerjik bünyeleri de etkiledi.

Dünya sağlık örgütü, bir açıklamasında 2025 yılında ciddi virüs vakalarına karşılaşılacağını hatırlattı. Hayvanlardan yiyeceklere bulaşan ya da direk hayvandan hayvana geçen virüsler insanlara da bu yolla daha kolay bulaşıyor.