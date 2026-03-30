Özel Sular Akademi Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Murat Kalender, bel ağrısının özellikle günlük hayat alışkanlıklarından kaynaklandığını ifade etti. Dr. Kalender, bel ağrıları ile ilgili yapılması gerekenleri anlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Murat Kalender, bel ağrısının büyük ölçüde günlük yaşam alışkanlıklarından kaynaklandığını ve bu sorunun toplumun %80'ini etkilediğini belirtmiştir. Bel ağrısının en önemli nedeni vücudun yanlış kullanılması, eskisi kadar hareket etmeme ve spor yapmama sonucu kas dengesinin bozulmasıdır. Ev işlerinde dizleri kullanmadan belden eğilerek çalışmak, fazla kilo ve yanlış pozisyonda ağır yük kaldırmak bel ağrısına yol açan önemli risk faktörleridir. İlerleyen bel ağrısı bacaklara vurabilir, ayaklarda uyuşma ve güç kaybı görülebilir, bu durum genellikle bel fıtığı göstergesidir. Bel ağrılarından korunmak için düzenli ve dengeli spor yapmak, özellikle yürüyüş ve yüzme faydalıdır. İdeal kilonun korunması da bel sağlığı için büyük önem taşır.

"Eskisi kadar hareket etmiyoruz"

Bel ağrısının toplumun yaklaşık yüzde 80'ini etkileyen çok yaygın bir sağlık sorunu olduğunu belirten Dr. Kalender, "Kadınlar, özellikle ev işlerinde daha fazla fiziksel yük altında kaldıkları için bu rahatsızlığa biraz daha yatkındır. Bunun en önemli nedeni vücudun yanlış kullanılmasıdır. Günümüzde eskisi kadar hareket etmiyoruz, spor yapmıyoruz ve kas dengemiz giderek bozuluyor" dedi.

"Yanlış pozisyonda yük kaldırmak bel sağlığını ciddi şekilde etkiler"

Ev işleri sırasında en sık yapılan hatalardan birinin dizleri kullanmadan belden eğilerek çalışmak olduğunu kaydeden Kalender, "Bu hareketin sürekli tekrarlanması zamanla bel ağrısına yol açar. Aynı şekilde fazla kilo ve ağır yük kaldırmak da önemli risk faktörleridir. Özellikle yanlış pozisyonda yük kaldırmak bel sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkiler. Bel ağrısı bazı durumlarda bacaklara vurabilir. Eğer hastalık ilerlerse ayaklarda uyuşma ve güç kaybı görülebilir. Bu durum genellikle bel fıtığının bir göstergesidir. Vakaların büyük bir kısmı ilaç ve fizik tedavi ile düzelir. Ancak bazı hastalarda ameliyat kaçınılmaz hale gelebilir. Bel ağrılarından korunmak için düzenli ve dengeli spor yapılması gerekir. Özellikle yürüyüş ve yüzme bu konuda oldukça faydalıdır. Bunun yanı sıra ideal kilonun korunması da büyük önem taşır. Düzenli egzersizle bel ağrılarının büyük bir kısmının önüne geçmek mümkündür" dedi.