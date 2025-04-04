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 | Bengül Arıca

Belinden 1 haftada 3 kez ameliyat oldu! 10 yıl sonra gerçeği öğrendi

Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Tuna Sel Sümer 10 sene önce bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 1 hafta içerisinde 3 kez fıtık ameliyatı oldu. Buna rağmen iyileşemeyen ve gittiği farklı doktorların 'vida' önerdiği hasta 10 yıl sonra hastalığının romatizma olduğunu öğrendi. Sümer, yapılan fizik tedavi ve uygulanan yöntemlerle sağlığına kavuştu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 12:25

Adana'da yaşayan 65 yaşındaki hasta 10 yıl sonra ağrılarından kurtuldu. Belinden rahatsızlığı bulunan Tuna Sel Sümer, 10 sene önce gittiği hastanede fıtık teşhisi konuldu. 1 hafta içerisinde 3 kez fıtık ameliyatı olan hasta zaman geçmesine rağmen bir türlü ağrılarından kurtulamadı. Sümer doktor arayışlarını sürdürürken geçtiğimiz aylarda Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu.

ROMATİZMA OLDUĞUNU 10 YIL SONRA ÖĞRENDİ

Prof. Dr. Şen, yaptığı tetkiklerde Sümer'in aslında fıtık değil, romatizma olduğunu tespit edip fizik tedaviye yönlendirdi. Sümer, yapılan fizik tedavi ve uygulanan yöntemlerle ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Orhan Şen, radyolojik görüntüleri doktorların dikkatli incelemesi gerektiğini belirterek, "Hastamız bize geldiğinde beli öne doğru eğik ve yürürken zorlanıyordu. Hikayesinde kendisinin anlattığı gibi çok kısa aralıklarla 3 kez bel fıtığı ameliyatı olmuş. Bana geldiğinde radyolojik görüntüsüne ve bel MR'ına baktığım zaman orada birtakım işaretler olduğunu gördüm. Hastanın romatizmaya yatkınlığı olduğunu tespit ettim. Birçok kez doktora gitmiş ama maalesef çözememişler. Burada genç meslektaşlarıma vurgulamak istediğim, lütfen radyolojik görüntüyü kendiniz inceleyin. Radyoloji uzmanı meslektaşlarımıza saygı duyuyoruz onların yorumlarını okuyun ama kendi klinik tecrübenizi içerisine ekleyin bunun asıl problemi romatizma. Bunun üzerine romatizma uzmanı meslektaşımı ve fizyoterapist arkadaşımı arayıp durumu izah ettim. Kendi ürettiği takviye gıdalar ve krem ile hastamızı yeniden sağlığına kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

Belinden 1 haftada 3 kez ameliyat oldu! 10 yıl sonra gerçeği öğrendi

"SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

10 senede 3 kez bel fıtığı ameliyatı olan ve hayatı kabusa dönen Tuna Sel Sümer ise ağrılarının hiç dinmediğini, fizik tedavi sonucu yeniden sağlığına kavuştuğunu belirterek şunları söyledi:
"Bundan 10 yıl önce bir hastanede aynı hafta içerisinde 3 kez ameliyat olmuştum. O ameliyatlar yapıldıktan sonra iyileşmedim. Son iki yıl içerisinde korkunç ağrılar çektim ve yürüyemeyecek duruma geldim. Birçok yere başvurdum ama sonuç bulamadım. En son Orhan hocamıza geldik, durumu anlattık. Kendisi baktı ve romatizmaya dayalı bir rahatsızlık olduğunu tespit etti. Fizik tedaviye gittim ve yeniden sağlığıma kavuştum."

Belinden 1 haftada 3 kez ameliyat oldu! 10 yıl sonra gerçeği öğrendi

3 PROFESÖR DE 'VİDA TAKALIM' DEMİŞ

Geçtiğimiz yıllarda aynı rahatsızlığı için farklı doktorların farklı bir tedavi önerdiğine de değinen Sümer, "Rahatsızlığım üzerine gittiğim bir kurumda 3 profesör 'vida takalım' dediler. O vidanın bana iyi gelmeyeceğini düşünerek kabul etmedim. Herkes bel fıtığı, bel kayması dedi ama kimse romatizma demedi. Şimdi geçmişi düşündüğümde acaba o ameliyatları boşu boşuna mı oldum ben. Hani beni kurtaracaklardı, iyileşeceksin demişlerdi. İyileşmedim daha kötüye gittim ve şimdi romatizma tanısıyla iyi duruma geldim. Demek ki ben boşu boşuna ameliyat olmuşum" diye konuştu.

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#fıtık ameliyatı
#Sağlık
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