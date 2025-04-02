Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.

Adana'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde Zeynel Güleç idaresindeki otomobil ile yolcu taşıyan bir minibüs çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti. 5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 8 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza yerinde inceleme sürüyor.