Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul
Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.
Adana'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde Zeynel Güleç idaresindeki otomobil ile yolcu taşıyan bir minibüs çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti. 5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 8 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza yerinde inceleme sürüyor.