Beyin temizliğinde uykudan bile daha iyi çıktı

14 May 2024 05:14 - Güncelleme : 14 May 2024 05:22

Beyni temizlemek için sporun uykudan bile daha etkili olduğu ortaya çıktı. Imperial College London'ın araştırmasına göre spor yapmak beyin toksinlerini çok daha iyi temizliyor.

Sağlıklı yaşamın en önemli maddelerinden biri olarak gösterilen uyku sırasında beynin temizlik işlemi yaptığı söylenir. Ancak yapılan son araştırma sporun daha etkili olduğunu gösterdi.

Bilim insanları uzun süredir beynin uykuyu toksinleri ve zararlı molekülleri temizlemek için kullandığını düşünüyor ancak Imperial College London'ın araştırmasından farklı sonuçlar çıktı.

İngiltere'deki araştırmada bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde uyku ve anestezi sırasında beyindeki toksinleri temizleme işlevinin yavaşladığını tespit etti. İnsanlar üzerinde doğrulamaya ihtiyaç duyulsa da bu sonuç, uykunun beyni temizlediği ve demans gibi hastalıkları önlediği yönündeki genel kanıyla çelişti.

Araştırma ekibinden Profesör Bill Wisden, "Neden uyuduğumuzla ilgili birçok teori var ama bizim gösterdiğimiz bulgular, toksinlerin temizlenmesinin temel neden olmayabileceğini ortaya koyuyor. Yine de uykunun çok önemli olduğu reddedilemez" dedi. Çalışmada, beynin insanın uyanık ve özellikle de aktif olduğu saatlerde daha hızlı temizlendiğine dikkat çekildi. Araştırmacılar, sporun beyindeki toksinlerin temizlenmesi açısından çok etkili olduğunu vurguladı.

Araştırma sonuçları bilimsel dergi Nature Neuroscience'da yayınlandı.