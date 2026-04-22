Beyni gençleştiren burun spreyi geliştirildi: Sadece 2 doz yetiyor

İleri yaşla beraber gelen unutkanlık ve beyin yorgunluğu sorunlarına karşı bilim insanlarından çözüm geldi. Sadece iki dozla beyindeki iltihaplanmayı ciddi oranda azaltan ve hafızayı geri kazandıran burun spreyi geliştirildi. Texas A&M Üniversitesi araştırmacıları tarafından tasarlanan sprey, beyin yaşlanmasının kaçınılmaz olduğu yönündeki düşünceleri değiştirmeyi hedefliyor.

ALZHEİMER VE DEMANS TEDAVİLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Journal of Extracellular Vesicles dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yaşlanmayla birlikte beyindeki hafıza merkezinde ortaya çıkan hücresel iltihaplanma ("nöroinflamasyon") tamamen tersine çevrilebiliyor. Çalışmanın yazarı Ashok Shetty, bu tedavinin yaygınlaşmasıyla geleneksel ve riskli işlemlerin ya da aylarca süren ilaç kullanımlarının tarihe karışabileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki 40 yıl içinde dünya genelinde demans vakalarının iki katından fazla artacağı öngörülüyor. Hafıza kaybını önleyecek pratik müdahalelere duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmakta. Dr. Shetty, geliştirilen spreyle beraber "insanların sadece daha uzun değil, daha zeki ve sağlıklı yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını" ifadelerini kullandı.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde elde edilen başarılı sonuçlar, spreyin cinsiyet fark etmeksizin etkili çalıştığını gösterdi. Gelecekte felç geçiren hastaların kaybettikleri beyin fonksiyonlarını yeniden kazanmalarına yardımcı olabileceği de ifade edildi. Spreyin içeriğinde, aktif bileşen olan mikroRNA'ları taşıyan hücresel dış veziküller adı verilen mikroskobik biyolojik taşıyıcılar yer alıyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Madhu Leelavathi Narayana, mikroRNA'ların beyindeki birçok gen ve sinyal yolunu düzenleyen ana kontrolörler gibi davrandığını açıklıyor. Hücresel taşıyıcılar sayesinde mikroRNA'lar, beynin koruyucu kalkanını aşarak doğrudan dokulara nüfuz edebiliyor.

Araştırmacılardan Maheedhar Kodali ise, sprey formatındaki uygulamanın, cerrahi işlemlere gerek kalmadan beyne doğrudan müdahale etme şansı tanıdığı için son derece heyecan verici olduğunu dile getiriyor.

Beyin dokusuna ulaşan mikroRNA'lar, yaşlanan beyinlerde kronik iltihaplanmayı tetiklediği bilinen NLRP3 ve cGAS-STING gibi protein sistemlerini baskılıyor. Aynı zamanda nöronların içindeki enerji santralleri olan mitokondrileri yeniden şarj ederek hücrelere eski gücünü kazandırıyor.