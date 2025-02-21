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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bilim insanları 10 yıl araştırdı! Yapay Zeka süper bakterilere 2 günde çözüm buldu

Yapay zeka, günümüzde birçok alanda olduğu gibi bilimsel araştırmalarda da önemli bir rol oynamaya başlıyor. Yapay zeka aracı, bilim insanlarının yıllarını alan bakteri sorununu iki günde çözdü. Araştırmaları sonucunda "süper bakterilerin" farklı virüslerden bir kuyruk oluşturduğu ve bu sayede canlılar arasında yayılabildikleri fikrine ulaşıldı…

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Bilim insanları 10 yıl araştırdı! Yapay Zeka süper bakterilere 2 günde çözüm buldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 22:19

Karmaşık ve uzun süreli araştırmalarda yapay zekanın sunduğu çözümler, bilim insanlarının çalışmalarını hızlandırıp kolaylaştırabiliyor. Bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biri, "süper bakteriler" olarak bilinen antibiyotiğe dirençli bakterilerin oluşumu ve yayılımı konusunda yaşanan gelişmeler oldu. Google'ın piyasaya sürdüğü "co-scientist" isimli yapay zeka aracının, mikrobiyologların 10 yılda cevap bulduğu bakteri sorununu iki günde çözdüğü belirtildi.

NASIL OLUŞTUĞU ARAŞTIRILIYORDU

BBC'nin haberine göre, Londra Imperial College Tıp Fakültesinden Profesör Jose Penades ve ekibi, 10 yıldır antibiyotiğe karşı dirençli "süper bakteriler" olarak bilinen bazı bakterilerin nasıl oluştuğu konusunu araştırıyordu.

Yapay zeka aracı, bilim insanlarının yıllarını alan bakteri sorununu iki günde çözdü

2 GÜNDE BULDU

Penades, araştırmaları sonucunda "süper bakterilerin" farklı virüslerden bir kuyruk oluşturduğu ve bu sayede canlılar arasında yayılabildikleri fikrine ulaştıklarını belirtti. Fikrin araştırma ekibine özgü olduğunu ve açık kaynaklarda yayımlanmamış olduğunu aktaran Penades, araştırma konusunu Google'ın piyasaya sürdüğü yapay zeka aracı "co-scientist"e yönelttiklerini ve aracın bu sonuca iki günde ulaştığını kaydetti.

ŞİRKETTEN OLUMSUZ YANIT ALDI

Penades, Google'a e-posta göndererek, kişisel bilgisayarına erişimleri olup olmadığını sorduğunu ve şirketten olumsuz yanıt aldığını aktardı. Yapay zeka aracının kendi araştırmasını yalnızca taklit etmediğini, aynı zamanda hakkında hiç düşünmedikleri bir fikir sunduğunu belirten Penades, bu yeni fikir üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Penades, insanların yapay zekaya başlarda "korkuyla yaklaştığını" söyleyerek "Ancak düşündüğünüzde son derece güçlü bir araca sahip olduğunuzu görüyorsunuz. Bunun (yapay zeka) bilimi kesinlikle değiştireceğini hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER BAKTERİ NEDİR?
Süper bakteri bir diğer adıyla Stafilokokkus epidermidis. olarak da biliniyor. Avustralyalı bilim insanlarının keşfettiği bu baltgenelde insan derisinde bulunuyor. Ancak araştırmacılar bu bakterinin hastanelerde mutasyona uğrayarak bilinen tüm antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiğini ortaya çıkardı.
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#Sağlık
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