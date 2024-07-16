Bilim insanları uyarıyor! İşte sağlığı tehdit eden 10 alışkanlık

16 Temmuz 2024 09:27 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:32

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Hemen her gün, her insanın mutlaka birini yaptığı rutin alışkanlıkların yaşamı olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

KAHVE TİRYAKİLERİNE KÖTÜ HABER

Ne kadar zararlı olabileceğinin farkında olmadığımız alışkanlıklardan ilki kahveyi çok erken saatlerde içmek.

Sabah erkenden bir fincan kahve içmenizin sebebi keyif almak değil mi? Ancak uzmanlar, kafeinin bir diüretik olduğunu ve vücudun su kaybetmesine neden olduğunu söylüyor.

Sabah kalktığınızda sekiz saattir su içmediğiniz için zaten susuz kalmış oluyorsunuz ve uyurken de terleyerek sıvı kaybediyorsunuz.

Kahve içmeden önce yaklaşık dört bardak su içilmesi öneriliyor.

YATMADAN TELEFONU BIRAKIN!

E-postalarınızı ve bildirim mesajlarınızı kontrol etmek için uyandıktan sonra ilk iş olarak telefonu elinize almak cazip gelebilir.

Ancak bilim insanları, güne başlamanın "daha kötü bir yolu olmadığını" söyleyerek bu alışkanlığa karşı uyarıyor.

Cihazlarınızı kontrol etmeden önce, hareket ederek dışarıda biraz zaman geçirilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, sabahın erken saatlerinde telefon kullanmanın stres tepkisini tetikleyebileceğini, vücutta kortizol salınımına yol açabileceğini ve bunun da gün içindeki ruh halini etkileyebileceğini söylüyor.

Yapılan araştırmalar, telefonların beyin göçü etkisine neden olduğu ve insanların yakınındayken bilişsel kapasitelerinin azaldığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar erkeklerin günde 13 bardak, kadınların ise 11 bardak su içmesi gerektiğini söylüyor.

BURNUNUZDAN NEFES ALIN

NTV'nin haberine göre; Ağızdan solunum yapmak ağız kuruluğuna neden olabilir çünkü sürekli havanın girip çıkması suyun buharlaşmasına neden oluyor. Bu da bakteri üremesi riskini artırır ve diş çürümesi veya enfeksiyon gibi sorunlara yol açabilir.

Dilin ağızda geriye doğru kıvrılması ve hava yollarını tıkaması durumunda ise uyku bozulabilir, horlama ve uyku apnesi ortaya çıkabilir.

Uzmanlar, bununla mücadele etmek için "bilinçli bir şekilde burnunuzdan nefes almayı ve uyurken bant kullanmayı" öneriyor.

UYKUYA DALMAK ZORLAŞIYOR

Yatağa yerleşirken pek çok kişi telefonuyla oynuyor; son haberleri okuyor veya arada sırada mesaj veya e-posta gönderiyor.

Ancak uzmanlar, telefonlardan yayılan mavi ışığın uykuyu bozabileceğini ve beyni "aktif" modda tutabileceğini söyleyerek uyarıyor.

Bilim insanları, saat 17.00'den sonra tüm cihazların kapatılmasını, rahatsız etmeyin modunun kullanılmasını ve her akşam için bu modun planlanmasını öneriyor.

Uyumadan önce telefon kullanmak, uyku öncesi aşırı uyarılmaya neden olarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

Ayrıca adrenalin gibi hormonların salgılanmasını sağlayarak stresi tetikleyebilir; bu da bilincin kapanmasını zorlaştırır.

KAHVALTIDA TAHIL TÜKETMEYİN

Tahıl şirketleri bize kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu hatırlatmayı severler.

Ancak tahıllar genellikle rafine karbonhidratlar ve şekerlerle doludur. Tüketildiğinde kan şekerinde ani artışlara neden olabilir.

Uzmanlar tahıl gevrekleri yerine yumurta, yulaf ezmesi, çilek ve kuruyemiş gibi protein ve yağlara dayalı bir kahvaltı öneriyor.

PROTEİN ÖNEMLİ

Doktorlar protein tüketmenin daha uzun süre tok kalmanın ve kilo vermenin harika bir yolu olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, her gün 50 ila 175 gram protein tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Tokluk hissi, kas gelişimi ve onarımı, bağışıklık sistemi fonksiyonları için proteinin beslenme düzeninin merkezinde olması gerekiyor.

Protein, üç makro besin maddesinin -karbonhidratlar, yağlar ve proteinler- en tok tutanıdır.

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR DİKKAT

Altı saatten fazla süre masada kalmak duruş bozukluğu, kilo alımı ve kronik hastalık riskinin artması gibi çok sayıda komplikasyon riskini artırıyor.

Bu iddia, masa başında çalışanların herhangi bir nedenden dolayı ölme ihtimalinin, masada çalışmayanlara göre yüzde 13 daha fazla olduğunu ortaya koyan araştırmalarla da destekleniyor.

GAZLI İÇECEKLER ZARARLI

Bir kutu kolada 39 gram şeker bulunuyor. Bu miktar hem erkekler hem de kadınlar için önerilen günlük şeker miktarının üzerinde. Bir bardak portakal suyunda ise 25 gram şeker bulunuyor.

Uzmanlar, lif içermediği için bu şekerin doğrudan kan dolaşımına karıştığını ve bunun da şekerde ani artışa yol açtığını söylüyor.

Meyve suları, gazlı içecekler ve alkolden alınan sıvı kalorileri kesmek, kilo kaybı ve genel sağlık açısından büyük bir kaldıraç işlevi görüyor.

Masa başı işlerde çalışan insanların işin olumsuz sağlık etkilerini sınırlamak için her saat ayakta durma, esneme veya yürüme gibi hareketler yapması gerekiyor.

ALKOL TÜKETİMİ METABOLİZMAYI MAHVEDİYOR

Uzmanlar akşam yemeklerinde alkol tüketmenin kilo alımına, kaygıya ve kronik hastalık riskinin artmasına neden olabileceğini söyleyerek uyarıyor.

Günün geç saatlerinde alkol tüketimi, gün boyunca yaşanan anıların işlenmesi için gerekli olan REM uykusunu baskıladığı için uykunun bölünme riskini de artırıyor.

MAVİ IŞIK UYKUYA ENGEL

Yatakta ekran izlemenin bir diğer komplikasyonu da uykuyu bozabilmesidir.

Elektronik cihazlar, beyinde uyku vaktinin geldiğini bildiren melatonin salınımını engelleyebilen mavi ışık yayıyor.

Uzmanlar, bundan kaçınmak için mavi ışık engelleyiciler kullanılmasını veya yatmadan bir saat önce ekranların kapatılmasını öneriyor.