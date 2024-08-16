Bilim kurulu üyelerinden maymun çiçeği virüsü uyarısı! Türkiye'de var, acil aşı alınması lazım

16 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:59

2019 yılında Covid-19 virüsünün yayılmasıyla beraber sürekli televizyonlarda olan Bilim kurulu üyeleri yeniden ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği virüsü hakkında verdiği kırmızı alarmdan sonra Türkiye'de virüsün olup olmadığı merak konusu oldu.

BİLİM KURULU ÜYELERİNDEN MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ UYARISI!

İlk olarak bilim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye'de maymun çiçeği virüsü yok diyemeyiz" dedi. Virüsün Türkiye'de olma ihtimali üzerine konuşan Ceyhan'ın açıklamasından sonra bir diğer bilim kurulu üyesinden açıklama geldi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, virüsün Türkiye'de görüldüğünü iddia ederek bir an önce önlem alması gerektiğini vurguladı.

Bilim kurulu üyelerin vatandaşların bireysel korunmalarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerken maymun çiçeği virüsü Afrika kıtası dışında Avrupa ve Orta Asya'da da görüldü.

Mehmet Ceyhan, koronavirüsün hızlı yayılmasındaki etkenin geç hareket olduğunu vurguladı. Ceyhan, öte yandan maymun çiçeği virüsünün su çiçeği hastalığıyla benzer ilerlediğini ancak TİP1 çeşidi açısından ölümcül riskinin yüksek olduğunun altını çizdi.

Dikkat çeken diğer açıklama ise 1980'li yıllarda su çiçeğinden kaynaklı aşı olanların maymun çiçeği virüsüne karşı daha dirayetli olduklarını gösterdi.

Uzmanlar Avrupa'da da görülen su çiçeğinin kıza zamanda pandemiye neden olacağının altını çizdi. Ardı sıra gelen vaka sayısındaki artışların önümüzdeki günlerde patlak vereceği yine uzmanlar tarafından ön görüldü.