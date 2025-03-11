Bir garip hikaye! Yıllardır geçmeyen hastalığının nedeni işi çıktı! Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

Ordu’da yaşayan 25 yıllık çiçekçi Mevlüt Kovan'ın ilginç hikayesini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Yıllardır geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzluğu yaşam kalitesini iyice düşürünce, gittiği hastanede yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğunu ve bu alerjinin bir türlü geçmeyen uykusuzluk ve baş ağrısının da nedeni olduğunu öğrendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır çiçekçilik yapan 42 yaşındaki Mevlüt Kuvan, yıllardır sağlık sorunları çekiyordu. Pandemi sürecinde de uzun süre tedavi gördü, yakın bir tarihte de domuz gribine yakalandı. Kuvan, özellikle bir türlü geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzluk problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi de yaptırdı.



TEST SONUÇLARINI GÖRÜNCE İNANAMADI

Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı ancak sonuç değişmedi. Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu ve sağlığını bozduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını anladı.

YENİ MESLEK ARAYIŞINDA

25 yılını verdiği mesleğini alerjisi olduğu için bırakmak zorunda kalacağını aktaran Kuvan, "Mesleğimin beni hasta yaptığını öğrendim. Bu hayatımdaki en ilginç olaylardan bir tanesiydi. 25 yılımı vermiş olduğum mesleğin ciğerlerime ve bana zarar veriyormuş. Bununla birlikte psikolojik sorunlar ve yeni bir meslek arayışına başladım" dedi.