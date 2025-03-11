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 | Merve Yaz

Bir garip hikaye! Yıllardır geçmeyen hastalığının nedeni işi çıktı! Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

Ordu’da yaşayan 25 yıllık çiçekçi Mevlüt Kovan'ın ilginç hikayesini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Yıllardır geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzluğu yaşam kalitesini iyice düşürünce, gittiği hastanede yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğunu ve bu alerjinin bir türlü geçmeyen uykusuzluk ve baş ağrısının da nedeni olduğunu öğrendi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 16:28

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır çiçekçilik yapan 42 yaşındaki Mevlüt Kuvan, yıllardır sağlık sorunları çekiyordu. Pandemi sürecinde de uzun süre tedavi gördü, yakın bir tarihte de domuz gribine yakalandı. Kuvan, özellikle bir türlü geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzluk problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi de yaptırdı.

TEST SONUÇLARINI GÖRÜNCE İNANAMADI

Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı ancak sonuç değişmedi. Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu ve sağlığını bozduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını anladı.

YENİ MESLEK ARAYIŞINDA

25 yılını verdiği mesleğini alerjisi olduğu için bırakmak zorunda kalacağını aktaran Kuvan, "Mesleğimin beni hasta yaptığını öğrendim. Bu hayatımdaki en ilginç olaylardan bir tanesiydi. 25 yılımı vermiş olduğum mesleğin ciğerlerime ve bana zarar veriyormuş. Bununla birlikte psikolojik sorunlar ve yeni bir meslek arayışına başladım" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Polen Alerjisi Belirtileri Nelerdir?
Herkesin bağışıklık sistemi farklı olduğundan polen alerjileri çeşitli belirti ve semptomlara sebep olabilir. Yılın belli zamanlarında özellikle bahar aylarında sıklıkla polenin bulunduğu havayı soluduğunuzda şu belirtileri gösterecek olursanız polen alerjiniz olduğu söylenebilir: Burun akıntısı Burun tıkanıklığı Burun kaşıntısı Gözlerde sulanma Hapşırma Gözde şişlik ve kaşıntı Boğaz kaşıntısı Hırıltı Öksürük Sinüslerde baskı Tat ve koku duyularında azalma Vücudun geliştirdiği bu belirtiler aslında polenden korunmaya karşı kendisinin geliştirdiği durumlardır. Vücut polene karşı savaşırken histamin adı verilen madde salınımı yaparak antikor üretir. Antikorlar salgıda artışa ve mukozalar şişmesine ve damarların genişlemesine neden olur. Öksürükle beraber bu maddenin dışarıyı atılması için savaşır.
ETİKETLER
#baş ağrısı
#alerji
#sağlık
#çiçek açmak
#gent
#uykusuzluk
#Çiçekçilik
#Domuz Gribi
#Sağlık
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