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 | Emir Yücel

Bitkisel öksürük şurupları çocuğunuza zarar verebilir

Son günlerde artan öksürük vakalarında, özellikle bebeklerde görülen şikayetler endişeye neden oldu. Uzm. Dr. Osman Vural, öksürüğün nedenine göre farklı müdahaleler gerektiğini belirterek, tedavi öncesi doktor kontrolünün önemine vurgu yaptı.

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Bitkisel öksürük şurupları çocuğunuza zarar verebilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 10:05

Son günlerde geçmeyen öksürük şikayeti ile hastanelere başvurular artarken, tüm yaş gruplarında benzer semptomlar görülüyor. Özellikle bebek ve çocuklarda görülen uzayan öksürük şikayetleri, ebeveynleri daha da endişelendiriyor. Doğru tedavi için öksürüğün doğru analiz edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Osman Vural, uzayan öksürük şikayetlerinde bitkisel ürünlerin yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılmasının gerektiğini vurguladı.

Öksürüğün, solunum sisteminden sekresyonların ve yabancı maddelerin temizlenmesinde önemli rolü olan koruyucu bir refleks olduğu biliniyor. Öksürük refleksinin çocuklarda 5 yaş civarında olgunlaştığını kaydeden Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Osman Vural, erişkinler mevcut hava yolu sekresyonlarını kolayca çıkarırken, çocuklarda bol bulunan sekresyonların 5 yaşından önce kolay çıkarılamayacağını, bu nedenle çocuklara bu yaştan önce kabuklu yiyecekler bile verilmemesi gerektiğini söyledi.

BİTKİSEL ÜRÜNLERE DİKKAT!

"Hekime sormadan hareket etmek sakıncalı "Öksürüğün koruyucu bir refleks olmasının yanında solunum yolu hastalıklarının en önemli ve en sık görülen semptomlarından biri olduğuna değinen Uzm. Dr. Osman Vural, "Öksürük çocuklarda en sık hastaneye başvurulan nedenler arasında yer almaktadır. Ailelerde de telaşa neden olmaktadır. Hatta geçmeyen öksürük durumlarında etkinlikleri kanıtlanmamış olmasına rağmen, birçok ilacın kullanımı gerçekleşir. Oysa ‘bitkisel’ adı altında çocuklara verilen alternatif ürünler durumu daha kötü hale getirebilir. Bu bitkisel ürünlerin tüketilmesi öksürüğün kesilmesinin aksine daha da şiddetlenmesine neden olabilir. Hekime sormadan farklı ürünleri kullanmayın’’ dedi.

Uzm. Dr. Osman Vural

"Kronikleşen öksürüklerde önemli hastalıklar düşünülmeli "Çocuklarda öksürüğün genellikle viral enfeksiyonlarla ilişkili olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Osman Vural, "Gribal bir enfeksiyonun başlangıcından sonra öksürük; okul çağı çocuklarının yüzde 35-40’ında 10 güne kadar, solunum yolu enfeksiyonundan sonra okul öncesi çocukların yüzde 10’unda 25 güne kadar uzayabilir. En çok karşılaşılan öksürük nedenleri; soğuk algınlığı, krup, grip, sinüzit, bronşit, astım, alerjik, reflü ve zatürre gibi üst solunum yollarını etkileyen hastalıklardır.

Çocuklarda öksürük; süreye, kuru ya da yaş olmasına ve zamanına göre (gece/gündüz) sınıflandırılır’’ şeklinde konuştu."Öksürük 12 haftadan uzun sürüyorsa önlem alınmalı"Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında görülen öksürüklerin en fazla 8 haftaya kadar sürebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Osman Vural, "12 haftadan uzun süren kronik öksürüklerde önlem alınması gerekir. Kronikleşen öksürükler uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Kronik öksürüklerde astım, bronşektazi, aspirasyon, interstisyel akciğer hastalıkları, kronik enfeksiyon, yapısal hava yolu anormallikleri, kardiyak patolojiler gibi önemli hastalıklar düşünülmelidir. Çocuğun hangi zaman diliminde öksürdüğü ve öksürüğe balgamın eşlik edip etmediği de teşhisin konulmasında belirleyici rol oynar’’ diye konuştu.

"Nefes almakta zorlanıyorsa dikkat"Çocukların öksürdüğünde boğazlarının tahriş olduğunu hissettikleri kuru öksürüğün, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir belirtisi olarak ortaya çıktığını kaydeden Uzm. Dr. Osman Vural, "Enfeksiyon bitince öksürük de bitebilir. Ancak balgamın eşlik ettiği durumlarda alt solunum yolu enfeksiyonları, bronşit veya zatürre gibi hastalıklar da düşünülebilir. Eğer çocuk nefes almakta zorlanıyorsa, normalden daha hızlı nefes alıyorsa, dudaklarda morarma varsa, 1 yaş ya da 3 ay altındaysa, nefes verirken hırıltı varsa mutlaka bir hekimden destek alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#ilaç
#öksürük
#Sağlık
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