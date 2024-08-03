Böbreklerin en iyi dostu! Bu besinlere dikkat: Ne zehir kalıyor, ne mikrop

03 Ağustos 2024 14:21 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:21

Hasta giren şifa bulup çıkıyor! Her derde deva: Arı iğnesi... Tedavi için tek şart var

Hasta giren şifa bulup çıkıyor! Her derde deva: Arı iğnesi... Tedavi için tek şart var

İnsan vücudun en önemli organların dan biri olan böbrekler, kandan atık ürünlerin süzülüp temizlenmesinden ve sıvı fazlasının idrar biçiminde atılmasından sorumludur.

Böbrekler, hem de kan basıncının düzenlenmesi, yeni kırmızı kan hücrelerinin yapılması ve kemiklerin daha sağlıklı olmasında da yardımcı olurlar.

DOĞRU BESLENME ÖNEMLİ

İnsan vücudu için hayati öneme sahip olan bu organı korumak için kişiye oldukça önemli görevler düşüyor.

Özellikle doğru beslenme ile böbrek yetmezliği ya da yaşlılıkta diyalize girme gibi risklerden kurtulmak mümkün.

EN SİNSİ HASTALIK

Çünkü böbrek rahatsızlığı en sinsi hastalıklarında başında geliyor.

Genellikle ilk evrelerde fark edilmeyen böbrek hastalıkları son aşamada ortaya çıktığı için tedavide zorlu hale getiriyor.

atta diyaliz kaçınılmaz olabiliyor.

EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ YORGUNLUK

Böbrek hastalığının belirtileri genellikle hastalığın ilerlemiş evrelerinde ortaya çıkar.

Böbreklerin düzgün çalışmaması, vücudun toksinleri etkili bir şekilde temizlememesine neden olabilir, bu da genel yorgunluk hissine yol açabilir.

İDRARDA KANA DİKKAT!

İdrarda kan görülmesi, idrar renginde değişiklik, sık idrara çıkma veya gece sık idrara kalkma, köpüklü veya balonlu idrar ve idrar yaparken zorlanma böbrek hastalığının belirtileri olabilir.

İşte tüm bunları yaşamamak için gündelik yaşantımızda tükettiğimiz şifalı besinler böbrek sağlığımızı korumak için bire bir...

SU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Böbreklerin en iyi dostudur. Yeterli su tüketimi, böbreklerin toksinleri süzmesine ve idrar yolu enfeksiyonlarını önlemesine yardımcı olur.

Bu sebeple uzmanlar her gün 8-10 bardak su içmenizi öneriyor.

KIRMIZI BİBER ŞİFA DEPOSU

Düşük potasyum içeriğiyle böbrek dostu bir seçenektir. Ayrıca C vitamini, A vitamini ve lif bakımından zengindir.

Kırmızı biber, düşük sodyum içeriğine sahiptir. Böbrek sağlığını korumak için sodyum alımını sınırlamak önemlidir çünkü fazla sodyum, suyun vücutta birikmesine ve hipertansiyona yol açabilir.

LAHANADAN GELEN MİNERALLER ÖNEMLİ

Düşük potasyum içeriği ve yüksek vitamin K, vitamin C ve lif içeriği ile böbrekler için mükemmeldir. Lahana, zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır.

İçinde bulunan antioksidanlar, vücuttaki zararlı serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olurken, kanser, kardiyovasküler hastalık ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi riskleri de azaltır.

DOĞAL ANTİBİYOTİK SARIMSAK

Anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde böbrek sağlığını destekler.

Ayrıca, yemeklere lezzet katarken sodyum kullanımını azaltabilir.

Sarımsak manganez, C vitamini ve B6 vitamini kaynağıdır ve antiinflamatuar özelliklere sahip kükürt bileşikleri içerir. Böbrek sorunu olan kişilerde tuz yerine lezzet katıcı olarak kullanılabilir.

SOĞANDAN OLMAZSA OLMAZ

Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri vardır. Soğan, yemeklere lezzet katmak için tuz yerine kullanılabilir.

Soğan, böbrek fonksiyonlarında sorun yaşayan ve kreatinin düzeyi yüksek olan kişiler için oldukça sağlıklı bir besindir.

Prostaglandin olarak da bilinen, kan viskozitesini doğal yollardan azaltan ve yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olan, bu şekilde böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatan maddeler içerirler.

ANTİOKSİDAN DEPOSU YABAN MERSİNİ

Antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini, böbrek sağlığını destekler ve üriner sistem enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar.

Orman meyveleri ve kırmızı, mor meyveler arasında bulunan yaban mersini manganez, C vitamini ve lif açısından yüksek değerlere sahiptir.

Bu nedenle yeterli ve dengeli tüketildiği takdirde böbrek sağlığınızı destekleyebilir.

BÖBREK DOSTU ZEYTİNYAĞ

Sağlıklı yağlar açısından zengindir ve böbrek hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Böbrek sağlığını korumak için bu besinlerin dengeli ve sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketilmesi önemlidir.

Ayrıca, herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce sağlık uzmanlarına danışmanız önemlidir.