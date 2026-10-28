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Sağlık
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:56

Bu 9 belirti varsa dikkat! Gluten hassasiyetiniz olabilir

Uzmanlar uyardı, vücudunuzda bu belirtiler var ise gluten duyarlılığınız olabilir. Yemek yedikten sonra aniden şişen karın görüntüsünün altında gluten hassasiyeti yatıyor olabilir.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Bu 9 belirti varsa dikkat! Gluten hassasiyetiniz olabilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:56

Bazı besinlerin tüketiminden sonra karnınız hemen şişiyor olması sadece kilo kaynaklı olmayabilir. 

  • Hamur tüketimi sonrasında karında şişlik.
  • Sık sık gaz sorunu yaşamak.
  • Yemeklerden sonra karında ağrının artması.
  • Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması.
  • Yorgunluk ve halsizliğin fazla görülmesi.
Bu 9 belirti varsa dikkat! Gluten hassasiyetiniz olabilir

BU BELİRTİ VARSA GLUTEN HASSASİYETİNİZ OLABİLİR

Eğer yemekte makarna, ekmek ve hamur tükettikten sonra karnınızda şişlik oluşuyor ise sebebi fazla yemek yemeniz değildir. Sık sık gaz çıkarma sorunu yaşıyorsanız ve karında dolgunluk hissi varsa doktora görünmelisiniz.

Bu 9 belirti varsa dikkat! Gluten hassasiyetiniz olabilir

Yemeklerden sonra karnınızda kramp ağrıları artıyor ve sorununun artması da belirtiler arasında yer alıyor. Kabızlık ve bağırsak hareketlerinin yavaşlaması da bir diğer belirtidir. Yeteri kadar uyusanız da yorgun uyanmak ve sık sık baş ağrısının hissedilmesi gluten hassasiyeti yaşadığınızı gösterebilir.

Bu 9 belirti varsa dikkat! Gluten hassasiyetiniz olabilir

GLUTEN HASSASİYETİ NASIL ANLAŞILIR?

Gluten hassasiyetiniz var ise yemekte hamur ve ekmek türü besinler tükettiğinizde karnınızda şişlik görmeniz muhtemeldir. Yeteri kadar uyumanıza rağmen enerjisizi olarak uyanmak da belirtiler arasında yer alıyor. İshal ve bağırsak yavaşlaması da gluten hassasiyeti olanlar için dikkat edilmesi gereken belirtilerdendir.

Bu 9 belirti varsa dikkat! Gluten hassasiyetiniz olabilir

GLUTEN HASSASİYETİ OLANLAR NE YEMELİ, İÇMELİ?

Gluten hassasiyeti olanların tüketmesi gereken bazı ürünler şöyle:

  • Pirinç, mısır, karabuğday, kinoa, darı ve sertifikalı glutensiz yulaf
  • Patates, kabak, havuç, brokoli, ıspanak gibi sebzeler
  • Elma, muz, portakal, çilek, armut gibi meyveler
  • Yumurta, sade et, tavuk, balık ve baklagiller
  • Su
  • Sade maden suyu
  • Şekersiz çay
  • Sade kahve
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ETİKETLER
#baş ağrısı
#ishal
#Gluten hassasiyeti
#Karında Şişlik
#Gaz Sorunu
#Sağlık
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