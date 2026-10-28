Bu 9 belirti varsa dikkat! Gluten hassasiyetiniz olabilir

Bazı besinlerin tüketiminden sonra karnınız hemen şişiyor olması sadece kilo kaynaklı olmayabilir.

Hamur tüketimi sonrasında karında şişlik.

Sık sık gaz sorunu yaşamak.

Yemeklerden sonra karında ağrının artması.

Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması.

Yorgunluk ve halsizliğin fazla görülmesi.

BU BELİRTİ VARSA GLUTEN HASSASİYETİNİZ OLABİLİR

Eğer yemekte makarna, ekmek ve hamur tükettikten sonra karnınızda şişlik oluşuyor ise sebebi fazla yemek yemeniz değildir. Sık sık gaz çıkarma sorunu yaşıyorsanız ve karında dolgunluk hissi varsa doktora görünmelisiniz.

Yemeklerden sonra karnınızda kramp ağrıları artıyor ve ishal sorununun artması da belirtiler arasında yer alıyor. Kabızlık ve bağırsak hareketlerinin yavaşlaması da bir diğer belirtidir. Yeteri kadar uyusanız da yorgun uyanmak ve sık sık baş ağrısının hissedilmesi gluten hassasiyeti yaşadığınızı gösterebilir.

GLUTEN HASSASİYETİ NASIL ANLAŞILIR?

Gluten hassasiyetiniz var ise yemekte hamur ve ekmek türü besinler tükettiğinizde karnınızda şişlik görmeniz muhtemeldir. Yeteri kadar uyumanıza rağmen enerjisizi olarak uyanmak da belirtiler arasında yer alıyor. İshal ve bağırsak yavaşlaması da gluten hassasiyeti olanlar için dikkat edilmesi gereken belirtilerdendir.

GLUTEN HASSASİYETİ OLANLAR NE YEMELİ, İÇMELİ?

Gluten hassasiyeti olanların tüketmesi gereken bazı ürünler şöyle: