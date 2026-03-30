Zararsız olduğu değerlendirilen burun karıştırmanın mukoza dokusuna zarar vererek kanamalara, burun içi yaralara, enfeksiyonlara yol açtığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Koronavirüs döneminden bu yana burun karıştırma alışkanlığı üzerine yapılan araştırmalarda şoke edici gerçekler ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Burnunu karıştıranları bekleyen büyük tehlike! Tetiklediği hastalığı keşfettiler Uzmanlar, burun karıştırmanın mukoza dokusuna zarar vererek kanamalara, yaralara ve enfeksiyonlara yol açtığını belirtiyor; fareler üzerinde yapılan bir araştırma ise bu alışkanlığın beyne ulaşan bakteriler yoluyla Alzheimer benzeri değişikliklere neden olabileceğini ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan bir araştırma, solunum yolu bakterisi olan Chlamydia pneumoniae'nin burun boşluğundan beyne geçebileceğini gösterdi. Araştırmada, burun mukozasının kimyasal olarak hasarlandırıldığı fare modellerinde Alzheimer hastalığına benzeyen beyin değişiklikleri gözlemlendi. Burun karıştırmanın beyne patojenlerin ulaşmasını kolaylaştırabileceği ve uzun vadede nörodejeneratif hastalık riskini artırabileceğine dair bilimsel tartışmalar bulunmaktadır. Burun bariyerini korumak için nazik bakım, kısa tırnaklar, tuzlu su spreyleri ve yumuşak mendillerle temizlik gibi yöntemler önerilmektedir. Sık sık burun kanaması, kabuklanma veya sürekli ağrı durumunda bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir.

FARELER ÜZERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Fareler üzerinde yapılan araştırma, bir solunum yolu bakterisinin burun boşluğundan koku alma yolu boyunca beyne geçebileceğini öne sürdü. ABD medyasında yer alan detaylarda söz konusu mikrop olan Chlamydia pneumoniae, farelerin burun geçitlerine yerleştirildi ve daha sonra beyinlerinde tespit edildi.

Fare modelinde, bilim insanları mikropların içeri girmesini kolaylaştırmak için burun mukozasını kimyasal olarak hasarlandırdılar. Bu hasar, genellikle sadece hafif bir tahrişe neden olan veya hiç tahrişe neden olmayan günlük bir burun tıkanıklığından çok daha şiddetli.

BEYNE GİDEN TEHLİKE

Araştırmacılar daha sonra Alzheimer hastalığına benzeyen beyin değişiklikleri gözlemledi; bunlar arasında insan hastalığında görülen eksiklikleri yansıtan protein birikintileri de vardı.

Sık sık burun karıştırmanın demans oranlarını artırdığını gösteren hiçbir insan deneyi bulunmuyor. En önemlisi, fareler üzerinde yapılan çalışmada bakterilerin burun mukozasına daha kolay erişmesini sağlayan kilit adımın burun mukozasının hasar görmesi olduğu görülüyor. Sıradan hijyen mukozayı tahriş edebilir ancak bu kasıtlı kimyasal hasara eşdeğer değildir.

BURUN-BEYİN YOLUNU KORUMANIN EN İYİ YOLLARI

Panik yapmak yerine, mikroplara ve kirleticilere karşı ilk savunma hattı olan burun bariyerini korumak akıllıca olur.

Nazik bakım, yerel iltihabı azaltır ve küçük kanama veya yırtılma olasılığını düşürebilir.

Tırnaklarınızı kısa tutun; bu, burun deliklerinin içinde kazara oluşabilecek çizikleri azaltır.

Kuru mukusu gevşetmek için tuzlu su spreyleri veya gargara kullanın , sertçe muayene etmekten kaçının.

Hassas yüzeyleri çizebilecek sert cisimler yerine yumuşak mendillerle hafifçe vurun.

Burun kıllarını yolmaktan kaçının ; kıl köklerinin tahriş olmasını önlemek için dikkatlice kısaltmayı düşünün.

Alerjileri uygun tedaviyle kontrol altına alarak kronik burun şişmesi ve tıkanıklığını sınırlayın.

Ellerinizi düzenli olarak yıkayın , çünkü parmaklarda ne kadar az mikrop olursa, bulaşma olasılığı da o kadar azalır.

Sık sık burun kanaması, kabuklanma veya sürekli ağrı yaşıyorsanız, bir doktor tahriş, enfeksiyon veya yapısal sorunları kontrol edebilir.