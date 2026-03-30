Başakşehir’de meydana gelen kazada kalbinin durduğu belirtilen ve yapılan resüsitasyon müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen polis memurunun ardından, kalp masajı ve yeniden canlandırma uygulamaları bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, ani kalp durmalarında profesyonel kişilerce yapılan müdahalenin yaşamsal önem taşıdığını söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kalp masajında ilk dakikalar kritik: Uzmanlardan doğru müdahale uyarısı Başakşehir'de bir polis memurunun kalp durması sonrası yapılan müdahaleyle hayata döndürülmesi, ani kalp durmalarında profesyonel müdahalenin önemini gündeme getirdi. Ani kalp durmalarında profesyonel kişilerce yapılan resüsitasyon (yeniden canlandırma) uygulamaları, doğru ve zamanında yapıldığında başarılı sonuçlar verebilmektedir. Kalp durması durumunda zamanında ve doğru müdahale (kalp masajı, solunum desteği) hem sağ kalım hem de organların fonksiyon kazanması açısından önemlidir. Kalp masajı eğitimi olmayan vatandaşlar, bilinçsiz müdahale yerine hastayı rahat nefes alabileceği pozisyona getirmeli, sıkı kıyafetleri gevşetmeli ve derhal 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermelidir. Beynin uzun süre oksijensiz kalması ciddi risk oluşturur, bu nedenle ani kalp durmalarında saniyeler bile büyük önem taşır. Her bilinç kaybı veya nöbet kalp durması anlamına gelmez; epilepsi gibi durumlarda yanlış müdahale zarar verebilir. Bu nedenle yalnızca profesyonel eğitim almış kişiler müdahale etmeli, aksi takdirde 112 aranmalıdır.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp durması gibi kritik durumlarda resüsitasyon, yani yeniden canlandırma ya da CPR uygulamalarının doğru kişiler tarafından yapıldığında son derece başarılı sonuçlar verebildiğini belirtti. Özellikle genç hastalarda olumlu geri dönüşlerin daha sık görülebildiğini ifade eden Boztosun, bazı vakalarda 45 dakika, 1 saat, hatta 1,5 saate kadar yeniden canlandırma uygulandığını ve ehil ellerde hastaların yeniden hayata döndürülebildiğini kaydetti.

Boztosun, burada en önemli unsurun zamanında ve doğru müdahale olduğuna dikkat çekerek, “Ne kadar erken kalp masajı, ne kadar erken solunum desteği ve ne kadar erken müdahale edilirse hem sağ kalım hem de kalbin ve beynin yeniden fonksiyon kazanması açısından o kadar iyi sonuçlar elde ediliyor” mesajını verdi.

“EĞİTİMİNİZ YOKSA ÖNCE HASTAYI RAHAT NEFES ALIR HÂLE GETİRİN”

Kalp masajı konusunda eğitimi olmayan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Bilal Boztosun, bilinçsiz müdahalenin ciddi riskler doğurabileceğini söyledi. Böyle durumlarda ilk olarak hastanın rahat nefes alabileceği bir pozisyona getirilmesi gerektiğini belirten Boztosun, boynu sıkan kravat, bağ ya da kıyafetlerin gevşetilmesini, hastanın uygun bir ortama alınmasını ve kusma varsa akciğerlere kaçışı önleyecek şekilde pozisyon verilmesini önerdi.

Bu ilk adımların ardından mutlaka 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi gerektiğini vurgulayan Boztosun, deneyimli sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaların sağ kalım oranının çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

“GECİKME BAŞARI ŞANSINI AZALTIYOR”

İnsanların yoğun bulunduğu halı sahalar, konser alanları, stadyumlar ve benzeri kalabalık ortamlarda da benzer acil durumlarla karşılaşılabildiğini belirten Boztosun, bu tür olaylarda profesyonel müdahalenin belirleyici rol oynadığını söyledi. Doğru kalp masajı, yeterli solunum desteği ve gerekli durumlarda uygun tıbbi destekle başarılı sonuçlar alınabildiğini dile getiren Boztosun, müdahalede yaşanan gecikmenin ise tabloyu ağırlaştırdığını aktardı.

Beynin uzun süre oksijensiz kalmasının ciddi risk oluşturduğunu belirten Boztosun, kalp yeniden çalışsa bile beynin aynı şekilde toparlanamayabileceğini söyledi. Bu nedenle ani kalp durmalarında saniyelerin bile büyük önem taşıdığına işaret etti.

“YANLIŞ MÜDAHALE ZARAR VEREBİLİR”

Prof. Dr. Bilal Boztosun, her bilinç kaybı ya da nöbet tablosunun kalp durması anlamına gelmeyebileceğini de hatırlattı. Bazen epilepsi ya da sara nöbeti geçiren hastalara kalp krizi geçiriyor düşüncesiyle yanlış müdahale yapılabildiğini belirten Boztosun, bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Vatandaşların yalnızca bu konuda profesyonel eğitim aldıysa müdahalede bulunması gerektiğini vurgulayan Boztosun, aksi durumda en doğru adımın hastayı güvenli tutmak ve vakit kaybetmeden 112’yi aramak olduğunu söyledi.