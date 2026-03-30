Modern insan yaşamıyla bağırsak hastalıklarının arttığına dikkat çeken uzmanlar, katkılı gıdalar ve kontrolsüz içilen ilaçlar konusunda uyardı.

Memorial Bahçelievler Hastanesi İleri Endoskopi Merkezi tarafından her yıl düzenlenen bilimsel toplantılar serisinin 5'incisi olan "Bağırsak Akademisi" 27-28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Gastroenteroloji Bölümü'nün önemli isimlerinden Prof. Dr. Salih Boğa, Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin ve Prof. Dr. A. Emre Yıldırım katıldığı toplantıda inflamatuvar bağırsak hastalıklarından (İBH), probiyotik kullanımına, ileri görüntüleme tekniklerinden endoskopik yeniliklere kadar birçok başlık ele alındı.



Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor Salih Boğa, toplantıya dair bilgi vererek, "Türkiye'den ve yurt dışından gelen hem hocalar hem de katılımcılar sayesinde bağırsakla ilgili her türlü hastalığı, bağırsak hastalıklarının tanısından tedavisine, modern tedavi yöntemlerine ve bağırsak hastalıklarındaki yeniliklere kadar hepsini gözden geçireceğimiz butik bir toplantı düzenledik" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kontrolsüz içilen ağrı kesiciler, bağırsak sağlığını bozuyor Bağırsak hastalıklarındaki artışın modern yaşam alışkanlıkları, katkılı gıdalar ve kontrolsüz ilaç kullanımından kaynaklandığına dikkat çekilen bir toplantıda, bağırsak sağlığının genel sağlık üzerindeki önemi ve güncel tedavi yöntemleri ele alındı. Modern yaşam alışkanlıkları, daha az egzersiz ve kötü beslenme bağırsak hastalıklarını artırmaktadır. 40 yaşından sonra kolon kanseri riski arttığından, hiçbir şikayeti olmasa bile 45 yaşından sonra kolonoskopi taraması önerilmektedir. Biyolojik ajanlar sayesinde bağırsak hastalıklarının tedavisi daha etkili hale gelmiş ve hastalar organ kaybından kurtarılabilmektedir. Bağırsaklar, mikrobiyota aracılığıyla bağışıklık sisteminin ve genel sağlığın bir merkezi konumundadır. Bağırsak sağlığının en büyük düşmanları katkılı gıdalar, alkol, ilaçlar, antibiyotikler, ağrı kesiciler, sağlıksız yağlar ve strestir.

"Modern yaşam, hastalıkları artırdı"

Bağırsak hastalıklarındaki artışın nedenlerine değinen Prof. Dr. Boğa, "Modern insanın yaşama alışkanlıkları, daha az egzersiz yapması, daha kötü beslenmesi bağırsak hastalıklarını artıran faktörleri diğer bir sebebi de günümüzde bağırsakla ilgili tetkiklerin daha çok yapılması ve toplumun farkındalığı. Eskiden kolonoskopi bir tabu gibi görülüyorken artık herkes biliyor ki, 45 yaşından sonra kolon kanseri taraması için, erken tanı için kolonoskopi yapılıyor. Bağırsak hastalıkları farkındalığı arttığı için daha fazla gündeme geliyor" diye konuştu.

"Kolon kanseri 40 yaşından sonra daha fazla ortaya çıkıyor"

Kanser riskinin önüne geçmek için kolonoskopinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Salih Boğa, "Kanser lezyonları maalesef herhangi bir belirti vermiyor. 40 yaşından sonra daha çok ortaya çıkıyor ve yıllar içinde sessizce büyüyerek kansere dönüşüyor. Sadece bir kolonoskopi taramasıyla bu lezyonlar tespit edilip hasta kolon kanserinden yüzde yüz kurtulabiliyor. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hiçbir şikayeti olmasa bile her bireyin elli yaşından sonra kolonoskopi taraması yaptırmasını öneriyor. Ama günümüzdeki güncel kılavuzlar bu tarama yaşını 45'e çekmiş durumda" dedi.

Biyolojik ajanlar sayesinde tedaviler daha kolay

Bağırsak hastalıklarının teknolojik gelişmeler sayesinde daha kolay tedavi edilebildiğini söyleyen Boğa, "Bağırsak hastalıklarının tedavisinde eskiden sadece birkaç ilaç varken artık modern teknoloji sayesinde biyolojik ajanları kullanabiliyoruz. Bu biyolojik ajanlarla çok daha etkili tedaviler sunuyoruz. Hastaları organ kaybından, cerrahiden ve hastalığın hayat kalitesini düşüren şikayetlerinden kurtarabiliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

"Bağırsaklar genel sağlığın bir merkezi"

Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor Abdullah Emre Yıldırım ise bağırsak sağlığının genel sağlık üzerindeki önemini vurgulayarak, "Bağırsak Akademisi çok önemli konuları barındıran bir akademik platform. Neden bağırsağı geçtik: Hipokrat'a atfedilen bir laf vardır, ‘Tüm hastalıkların başlangıcı bağırsaktır' diye. Gün geçtikçe bunun ne kadar doğru olduğuna karar verdik. Bağırsaklar sadece sindirim sisteminin merkezi değil, mikrobiyota vasıtasıyla bağışıklık sisteminin, metabolik sistemin, aslında genel sağlığın bir merkezi. O yüzden bu akademide bunu baz alarak bağırsakla ilgili bütün konuları konuşmaya karar verdik" dedi.



"Bağırsak çok büyük bir organ. İçerisinde trilyonlarca bakterinin olduğu, 9 binden fazla sinir hücresinin olduğu, açtığınız zaman 10 metreye uzayan bir sistem. Bu sistem ne kadar dengeli çalışırsa sağlık sistemi de o kadar dengeli olur" diyen Prof. Dr. Yıldırım, "Orada ortaya çıkabilecek bir bozukluk tüm sistemi etkiler. Özellikle bağırsak geçirgenliğinin artması, bağırsakta aşırı bakteri çoğalması bazı hastalıkların klinikte ortaya çıkmasıyla karşımıza geliyor" şeklinde konuştu.

Stres de bağırsak rahatsızlıklarını tetikliyor

Bağırsak sağlığının en büyük düşmanının katkılı gıdalar ve stres olduğunu ifade eden Prof. Dr. Abdullah Emre Yıldırım, "Bağırsak sağlığını korumak, aslında genel sağlığı korumakla aynı. Vücudunuza ne kadar yabancı madde sokarsanız bağırsağınızı o kadar bozarsınız. Katkılı gıdalar, alkol, ilaçlar, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve sağlıksız yağlar yabancı maddedir. Vücut için sağlıklı olan ne gerekiyorsa bağırsak için de gereken odur. Paketli gıdadan, alkolden, stresten mümkün olduğunca uzak durursak, lüzumsuz ilaç kullanımında kaçınırsak bağırsağımıza o kadar iyi bakmış oluruz. Bağırsağımıza iyi baktığımızda özellikle metabolik sistemler ve bağışıklık sistemi olumlu etkilenir" dedi.