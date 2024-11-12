Canan Karatay "40 gün yiyin" dedi: Karaciğer yağlanması gider, şeker de kalmaz!

12 Kasım 2024 23:18 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 23:44

Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, karaciğer yağlanması sorununun her hastalığın temelini atan sağlık problemi olduğuna dikkat çekti. Karaciğer yağlanması için 40 günlük öneride bulunan Karatay, bu formülün uygulandığında hem karaciğer yağlanmasının hem de şekerin kalmayacağını söyledi.

Karatay diyetiyle toplumun kolesterolden şekere pek çok konudaki ezberlerini bozarak mutfağındaki geleneksel gıdalarla barıştıran Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, bu defa her hastalığın temeli dediği "karaciğer yağlanması" ile ilgili formül verdi. TGRT Haber'de Gündem Özel programında Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını cevaplayan Karatay, 40 günlük beslenme önerisiyle karaciğer yağlanmasının önüne geçileceğini söyledi.

"40 GÜN BALIK​ YİYİN KARACİĞER YAĞLANMASI GİDER"

Balık konusunda şanslı bir ülke olduğumuzu vurgulayan Prof. Dr. Karatay, balığın her gün yenilebileceğini vurgulayarak 40 günlük bir beslenme rutinine balığın eklenmesi halinde karaciğer yağlanması ve şeker​ probleminin de azalacağını söyledi. Karatay önerilerini şu şekilde ifade etti: