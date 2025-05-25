Çiçeğe dokundu, kekeme oldu! Şoke eden olay: Neredeyse her evde var

Yıllardır salonları süsleyen ve halk arasında 'ağlayan çiçek' olarak bilinen difenbahya, meğer zehir saçıyormuş. Bursa’da yaşayan Meryem Can isimli genç kadın kâbusu yaşadı. Bu bitkinin özsuyuyla temas ettikten sonra konuşamayacak hale geldi. “Evinizde varsa hemen çöpe atın” diyen Can’ın bu yaşadıkları, uzmanların yıllardır yaptığı uyarıları yeniden gündeme taşıdı.

Halk arasında 'ağlayan çiçek' olarak bilinen difenbahya adlı bitki zehirlenmeye yol açabiliyor. Birçok evde dekorasyon amaçlı bulunan bu bitkinin özsuyunun zehirli olduğu ortaya çıktı.

"EVİNİZDE BU ÇİÇEK VARSA DERHAL ÇÖPE ATIN"

Bursa'da yaşayan Meryem Can isimli sosyal medya içerik üreticisinin bu bitkiden nasıl zehirlendiğini anlatmasıyla difenbahya merak konusu oldu. “Evinizde bu çiçek varsa derhal çöpe atın çünkü 2 gün önce bu çiçek yüzünden zehirlendim” diyen dijital içerik üreticisi Meryem Can adlı talihsiz kadın, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

“Difenbahya, çok gelişen bir bitki. Başı öne doğru eğilmişti. Ben de onu düzeltmek amacıyla geriye doğru iterken bitki ortadan ikiye kırıldı. Kırılmasıyla beraber içindeki sıvı yüzüme ve ağzıma geldi. İçeriği aloe verayı anımsattığı için önce korkmadım. Ellerimle yüzümü sildim, dilimle de ağzımı temizledim. Ancak bir anda dilim yanmaya başladı. Hemen dilimi yıkadım ama geçmedi. O sırada ağzımda aşırı bir salya akıntısı başladı. Buz alıp dilimin üzerine tuttum. Sonrasında da hemen acile gittik.

AİLESİYLE ACİLE KOŞTULAR

Babam doktora, ‘Kızım bu çiçek yüzünden zehirlendi’ dedi. Çiçekten kopardığı parçayı doktora gösterdi. Doktor da bu duruma çok şaşırdı. Üç doktor gelip ağzıma baktı ve akabinde de soru sormaya başladılar. Ancak ben konuşamıyordum, kekeme bir insan gibi olmuştum. Dilim hep dışarıdaydı istesem de içeri sokamıyordum. Bana sıvıyı yutup yutmadığımı sordular, yutmadığımı söyledim. Kan alıp serum verdiler. Bu esnada dilimdeki yanma da biraz geçti. Ancak sağlık çalışanı olmasaydım ya da çocuk olsaydım o salyayı yutabilirdim. Yutmadığım için kanım temiz çıktı. Bu bitkinin zehirli olduğunu ben, ailem, doktorlar ve hemşireler dahil hiç kimse bilmiyordu.”

DİFENBAHYA 'AĞLAYAN ÇİÇEK' NEDİR?

Difenbahya (Dieffenbachia), süs bitkisi olarak sıkça tercih edilen, geniş ve alacalı yapraklara sahip tropikal bir bitkidir. Salonlarda, ofislerde ve iç mekanlarda dekoratif amaçla kullanılır. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir yönü vardır: zehirli bir bitkidir.

Difenbahya’nın sapları ve yaprakları oksalat kristalleri (kalsiyum oksalat) içerir. Bu kristaller, iğne gibi keskin yapılıdır ve ağız, boğaz, mide gibi mukozalara temas ettiğinde ciddi tahrişlere yol açabilir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bitki çiğnendiğinde veya yutulduğunda:

Ağızda, dudaklarda ve boğazda yanma

Dil şişmesi, yutma zorluğu

Konuşma bozukluğu

Bulantı, kusma

Cilt temasıyla tahriş ve kaşıntı (özellikle lateks benzeri özsuyu temas ettiğinde)

Korunmak için ne yapılmalı?

Bitkiyle çalışırken eldiven takın.

Evde çocuk veya evcil hayvan varsa bu bitkiden kaçının ya da yüksek, ulaşamayacakları bir yere koyun.

Zehirlenme durumunda hemen tıbbi yardım alın ve bitkiyle temas ettiğinizi belirtin.